Diretta Novara Pro Vercelli/ Streaming video tv: derby al Silvio Piola (Serie C)

Novara Pro Vercelli, che sarà diretta dal signor Valerio Maranesi, è uno degli anticipi nell’ottava giornata del campionato di Serie C 2019-2020: al Silvio Piola si gioca alle ore 20:45 di sabato 5 ottobre. Un derby molto sentito tra due società storiche, che virtualmente sono in corsa per il salto di categoria; per il momento però l’andamento stagionale premia i padroni di casa, che arrivano dalla vittoria di misura contro l’AlbinoLeffe e stanno provando a tenere il passo di Monza e Alessandria, volendo anche riscattare una stagione scorsa non del tutto positiva. Fatica di più la Pro Vercelli, che un anno fa ha lottato fino ad un certo punto per la promozione diretta; il pareggio interno contro la Pergolettese è stato deludente, adesso i bianchi vogliono prendersi una vittoria fuori casa che possa dare anche una svolta emotiva al gruppo. Aspettiamo dunque che abbia inizio la diretta di Novara Pro Vercelli, nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori possono presentare le loro squadre sul terreno di gioco nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Pro Vercelli non sarà disponibile sui canali tradizionali della televisione, ma sappiamo che le partite di Serie C sono trasmesse dall’emittente elevensports.it. Sarà dunque qui che potrete seguire anche la sfida di oggi con il solito sistema della diretta streaming video, e dovrete fornivi di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone; ricordiamo che è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al portale, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PRO VERCELLI

Novara Pro Vercelli vedrà i padroni di casa in campo con il 4-3-3: in porta Marchegiani, davanti a lui Sbraga e Pogliani con Barbieri e Cagnano che agiranno da terzini. A centrocampo almeno uno tra Buzzegoli e Collodel potrebbe tornare titolare, rischiano dunque il posto Nicolas Fonseca e Tommaso Bianchi mentre Nicolas Schiavi dovrebbe essere confermato come mezzala offensiva dal suo allenatore Simone Banchieri. Nel reparto avanzato occhio al veterano Pablo Gonzalez, che può fare la prima punta (al posto di Bortolussi) o agire a sinistra sostituendo Piscitelli, Diego Peralta invece dovrebbe essere ancora in campo. Alberto Gilardino conferma il 4-1-4-1: Schiavon davanti alla difesa, Rosso la prima punta con vantaggio su Romairone e Comi. Azzi e Varas Marcillo partono favoriti per agire sugli esterni alti, con Della Morte e Foglia che però sperano di avere un’occasione ed essere titolari nel derby; avremo poi due centrali come Graziano e Mal che di fatto agiranno sulla trequarti, in difesa Masi e Auriletto proteggeranno il portiere Moschin mentre Franchino e Quagliata saranno i terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Novara Pro Vercelli ci dicono che la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 che identifica la sua vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma pari a 1,75 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo già ad un valore di 4,50 volte la puntata per il segno 2, sul quale scommettere in caso di vittoria esterna. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,40 volte quanto investito con questo bookmaker.



