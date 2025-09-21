Diretta Novara Pro Vercelli streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA NOVARA PRO PATRIA: IL DERBY DELLA STORIA!

Eccoci alla diretta Novara Pro Vercelli, come sempre il grande appuntamento con la storia: domenica 21 settembre alle ore 15:00 si gioca per la quinta giornata nel girone A di Serie C 2025-2026, ormai conosciamo molto bene il contesto di un incrocio tra due società che condividono l’intitolazione del rispettivo stadio.

DIRETTA/ Pro Patria Novara (risultato finale 0-0) video streaming tv: spreca Citi! (14 settembre 2025)

Molto più interessante sapere come le due squadre arrivano all’impegno: a dire il vero non bene, il Novara deve ancora vincere la sua prima partita in questo campionato ma, per contro, non ha mai perso e dunque ha raccolto solo pareggi, tre volte per 1-1 e domenica scorsa lo 0-0 di Busto Arsizio contro la Pro Patria.

DIRETTA/ Pro Vercelli Virtus Verona (risultato finale 0-2): Fabbro decide tutto! (Serie C 13 settembre 2025)

La Pro Vercelli, da qualche stagione alla ricerca del salto di qualità, aveva anche iniziato bene con due vittorie; peccato che poi abbia perso le altre due partite, incassando addirittura cinque gol dall’Union Brescia e subendone due in casa dalla Virtus Verona. C’è dunque già aria di crisi in casa bianca?

Vedremo cosa ci dirà oggi la diretta Novara Pro Vercelli, sicuramente possiamo parlare di una partita molto delicata e allora diamo subito uno sguardo a come le due squadre potrebbero essere in campo, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni Novara Pro Patria.

Video Novara Trento (1-1)/ Gol e highlights: botta e risposta Giannotti-Alberti! (Serie C, 7 settembre 2025)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE NOVARA PRO VERCELLI

La diretta Novara Pro Vercelli sulla nostra tv è appannaggio dei canali di Sky Sport, con relativa diretta streaming video affidata alla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PRO VERCELLI

Le scelte di Andrea Zanchetta nella diretta Novara Pro Vercelli vertono su un 3-4-2-1 con difesa invariata, dunque Citi, Bertoncini e Lorenzini a protezione del portiere Boseggia, mentre qualche modifica potrebbe arrivare sugli esterni con D’Alessio che si candida a destra. Avremo Agyemang a sinistra, e una zona centrale nella quale Arboscello e Malaspina contendono le maglie a Collodel e Roberto Ranieri; davanti, Lanini può tornare utile per operare sulla trequarti con Donadio o Basso; come prima punta rimane favorito Da Graça, ma ovviamente lo stesso Lanini può fare anche il centravanti.

Per Michele Santoni il modulo della Pro Vercelli è il 4-3-3: Livieri in porta, davanti a lui Clemente e Coccolo con Piran e Carosso che in teoria sarebbero ancora in vantaggio per fare i terzini, a centrocampo squalificato Rutigliano e allora possibile spazio per Emmanuello, che completerebbe il reparto con Huiberts e Iotti. Il tridente offensivo oggi potrebbe ospitare Jean-Guy Akpa Akpro e Ousseynou Sow; entrambi si candidano per i posti sulle corsie laterali dovendo scalzare Mallahi e Asane Sow, mentre come prima punta Comi è favorito su Giuseppe Coppola.

PRONOSTICO E QUOTE NOVARA PRO VERCELLI

Ovviamente per la diretta Novara Pro Vercelli diamo lettura delle quote fornite dall’agenzia Snai, con il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa che vale 2,00 volte quanto messo sul piatto e l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, che vi permetterebbe di intascare una vincita equivalente a 3,05 volte la giocata; con il segno 2, sul quale puntare per il successo dei bianchi, il vostro guadagno con questo bookmaker corrisponderebbe a 3,60 volte l’importo che avrete pensato di investire.