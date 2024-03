DIRETTA/ Novara Pro Vercelli streaming video tv: la grande storia del derby! (Serie C, 16 marzo 2024)

DIRETTA NOVARA PRO VERCELLI: TESTA A TESTA

Tra poco inizierà la diretta Novara Pro Vercelli, derby piemontese ricco di storia. Le due squadre si sono affrontate ben 56 volte con 21 vittorie degli azzurri, 16 del biancoscudati e 19 pareggi. L’ultimo precedente ha visto le due squadre eguagliare il record di sei gol in una partita. Infatti la sfida è terminata 3-3- La vittoria più recente della Pro Vercelli è quella del 2023 per 1-0 mentre il Novara non vince dal 2022, in quel caso 2-1 in trasferta.

Le due squadre non si sono affrontate solamente in Serie C, ma anche in serie B. L’ultimo scontro tra le due compagini in cadetteria è quello della stagione 2017-2018 mentre in Serie A non si vedono dal 1924-1925. Due invece precedenti in Coppa Italia: le sfide sono collegate in quanto la prima è terminata 1 a 1 mentre la seconda, per decretare appunto il passaggio del turno dopo il pareggio, ha visto vincere il Novara per 2-0. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA NOVARA PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Novara Pro Vercelli servirà fare un abbonamento alla TV satellitare di Sky, in più andrà acquistato un pacchetto calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisse lo streaming anche sulla piattaforma NowRv sarà possibile, con le medesime modalità, seguire questa partita.

“PAREGGITE” PER I PADRONI DI CASA

Novara Pro Vercelli è in diretta dallo stadio Silvio Piola di Novara, alle ore 20:45 di sabato 16 marzo: si gioca per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C, girone A 2023-2024. Si affrontano due squadre che non stanno vivendo il loro miglior momento della stagione: i piemontesi, infatti, arrivano a questa sfida dopo ben cinque pareggi consecutivi che li hanno proiettati in zona play-out. Bianco-azzurri in crisi e con un ruolino di marcia da rivedere per puntare alla salvezza visto che i 41 gol subiti (terza peggiore difesa del girone) risultato troppi. In casa Pro Vercelli, invece, sono ben quattro le sconfitte nelle ultime cinque uscite (ultima contro il Legnago Salus). I bianconeri sono così scivolati in dodicesima posizione, a due lunghezze da un posizionamento play-off.

QUOTE E PRONOSTICO

Proviamo a capire quali sono le quote Snai sulla diretta Novara Pro Vercelli in modo da formulare il nostro pronostico. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra bianco-azzurra vi farebbe guadagnare 2,20 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,10 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione bianconera, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3 volte la somma messa sul piatto.











