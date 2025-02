DIRETTA NOVARA RENATE, LOTTA PER LA PARTE DESTRA DELLA CLASSIFICA

Alle 17:30 di domenica 23 febbraio 2025 si va in campo per la diretta Novara Renate. Presso lo Stadio Silvio Piola i piemontesi provano a consolidare il proprio piazzamento in zona playoff essendo infatti al momento in nona posizione con trentotto punti nonostante i due di penalizzazione inflitti loro dalla Federazione. Dopo aver pareggiato con l’Alcione Milano, i Gaudenziani hanno più recentemente vinto in trasferta contro la Pergolettese e non vogliono assolutamente arrestare qui la loro corsa, desiderando anzi di non farsi scavalcare proprio dai diretti rivali della ventottesima giornata di campionato.

DIRETTA/ Renate Lecco (risultato finale 1-0): decide il gol di Calì! (Serie C, 15 febbraio 2025)

Neanche i lombardi hanno tuttavia intenzione di rallentare di nuovo dopo aver ritrovato il successo nell’ultimo weekend battendo il Lecco. I nerazzurri hanno così interrotto la serie di ben sei sconfitte consecutive rimediate precedentemente fino a raggiungere l’undicesimo posto nel girone A con trentasette punti, al pari dell’Alcione Milano che sta davanti a loro. Le Pantere hanno quindi necessità di ricominciare a correre per scongiurare a loro volta eventuali sorpassi ad opera di Lumezzane ed Arzignano.

DIRETTA/ Pergolettese Novara (risultato finale 1-2): la decide Ganz! (Serie C, 15 febbraio 2025)

DIRETTA NOVARA RENATE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se non puoi andare allo stadio per la diretta Novara Renate procurati un’iscrizione regolare a Sky o a Now e non perdere alcun minuto usando la funzione streaming garantita dalle app di Sky Go e Now Tv. Puoi anche sintonizzare la tua televisione sul canale Sky Sport 255.

NOVARA RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Novara Renate ci fanno pensare ad uno speculare modulo 3-5-2 con Minelli, Bertoncini, Gerardini, Di Munno, Donadio, Khailoti, Calcagni, Morosini, Lorenzini, Agyemang e Basso sia nelle idee di mister Giacomo Gattuso per i padroni di casa che in quelle del tecnico Luciano Foschi per gli ospiti. I nerazzurri dovrebbero quindi cominciare pure loro dall’inizio utilizzando il 3-5-2 con Nobile, Spedalieri, Auriletto, Riviera, Mastromonaco, Vassallo, Esposito, Bonetti, Ghezzi, Kolaj e Plescia.

DIRETTA/ Albinoleffe Renate (risultato finale 1-0), gol all'ultimo minuto (Serie C, 9 febbraio 2025)

SCOMMESSA E PRONOSTICO NOVARA RENATE, LE QUOTE

I bookmakers come Sisal e Snai vedono tutte come favorita la compagine piemontese nelle quote emesse per l’esito finale della diretta Novara Renate. L’1 viene appunto quotato da entrambe le agenzie di scommesse a 2.15, con il pareggio e quindi l’x come secondo punteggio più probabile essendo stato fissato a 2.80. Dovrà dunque darsi da fare la formazione nerazzurra se vorrà aggiudicarsi i tre punti in questo turno con il 2 pagato rispettivamente a 3.60 ed a 3.50.