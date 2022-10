Diretta Novara Scandicci/ Streaming video Rai: anticipo di lusso (volley)

Novara Scandicci, in diretta dal Pala Igor Gorgonzola naturalmente di Novara, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 29 ottobre 2022, come anticipo televisivo che avrà l’onore di aprire la terza giornata della Serie A1 di volley femminile, il massimo campionato di pallavolo che è subito cominciato immediatamente dopo la fine dei Mondiali che hanno dato il terzo posto e la medaglia di bronzo all’Italia, al termine di un’estate nobilitata anche dal successo azzurro nella VNL. Nel frattempo c’è stato anche un turno infrasettimanale e così nello spazio di soli sette giorni Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci giocheranno per la terza volta.

DIRETTA/ Cisterna Siena video streaming Rai: parola a Michele Baranowicz

La diretta di Novara Scandicci sarà un anticipo davvero di lusso, tra due delle migliori società nel panorama della pallavolo femminile italiana. Nella scorsa stagione, ad esempio, Novara fu seconda e Scandicci quarta in stagione regolare, poi entrambe uscirono in semifinale nei playoff scudetto. Le ambizioni sono ancora alte, anche se naturalmente è troppo presto per fare calcoli: godiamoci quello che succederà in campo, che cosa ci dirà quindi la diretta di Novara Scandicci?

Diretta/ Cuneo Chieri (risultato finale 0-3): le piemontesi sul velluto

DIRETTA NOVARA SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Scandicci sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita di Serie A1 selezionata per la trasmissione in chiaro sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Novara Scandicci sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI NOVARA SCANDICCI

DIRETTA NOVARA SCANDICCI: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare la diretta di Novara Scandicci, possiamo comunque analizzare lo stato di forma delle due squadre in base ai risultati delle prime due giornate di campionato. La Igor Gorgonzola Novara vanta finora due vittorie, anche se al termine di partite assai diverse: tutto facile per le piemontesi al debutto contro Macerata, liquidata con un perentorio 3-0 casalingo domenica scorsa, mentre ben più incerto si è rivelato il derby piemontese di mercoledì, che Novara ha vinto ma solamente per 2-3 sul campo di Pinerolo, lasciando quindi un punto alle neopromosse cugine piemontesi.

DIRETTA/ Busto Arsizio Conegliano (risultato finale 2-3): vittoria di carattere!

Quanto alla Savino Del Bene Scandicci, anche le toscane hanno debuttato con una prima giornata contro una piccola e non hanno avuto particolari difficoltà nell’imporsi per 0-3 contro Perugia, poi il calendario ha offerto a Scandicci alla seconda giornata la prima casalinga ancora con il favore del pronostico e la Savino Del Bene ne ha approfittato per vincere 3-0 contro Vallefoglia. Adesso il livello di difficoltà si alza drasticamente, siamo davvero curiosi di scoprire quali risposte potrà darci la diretta di Novara Scandicci…











© RIPRODUZIONE RISERVATA