Diretta Novara Scandicci/ Streaming video Rai: per il 3° posto (volley donne)

Novara Scandicci, diretta dagli arbitri Giorgio Gnani e Roberto Boris, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 12 febbraio 2020. Infatti il campionato di Serie A1 di volley femminile vive oggi un turno infrasettimanale del quale proprio Novara Scandicci è la partita di spicco, giustamente scelta anche per la trasmissione televisiva. Piemontesi e toscane sono due delle tre squadre italiane in Champions League, di cui Novara è la detentrice. Anche in questo campionato senza dubbio Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci stanno facendo bene, la classifica infatti ci ricorda che al terzo posto con 35 punti c’è Novara, mentre Scandicci è quarta a quota 33. Domenica però non sono arrivate buone notizie, perché Novara ha incassato un pesante ko per 3-0 a Busto Arsizio mentre Scandicci ha perso 2-3 in casa contro Monza: chi saprà riscattarsi oggi?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Scandicci sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD, essendo questa la partita trasmessa in televisione per la 18^ giornata della Serie A1 di pallavolo femminile. Questo significa che il match dal Pala Igor Gorgonzola sarà visibile per tutti anche in diretta streaming video, tramite il servizio offerto dal sito oppure dall’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA NOVARA SCANDICCI: IL CONTESTO

Come abbiamo già accennato, la diretta di Novara Scandicci sarà una partita di alto livello ma fra due squadre che devono riscattarsi dalle sconfitte dello scorso turno. Novara è campione d’Europa, ma non riesce a trovare nel 2019-2020 la continuità ai massimi livelli, alternando vittorie perentorie a battute d’arresto anche pesanti come quella a Busto, a causa della quale ora anche l’obiettivo del secondo posto sembra essersi decisamente allontanato. Scandicci è all’incirca sullo stesso livello, ma anche le toscane hanno rimpianti relativi all’ultima giornata, nella quale la Savino Del Bene ha perso per 2-3 in casa contro Monza dopo essersi trovata in vantaggio 2-1 al termine del terzo set. Avrebbe potuto esserci l’aggancio in classifica, Scandicci invece ora naviga a -2, però con un colpaccio potrebbe anche firmare il sorpasso questa sera. La partita si annuncia decisamente intrigante…



