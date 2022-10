Diretta Novara SG City Nova/ Streaming video tv: neopromosse rampanti (Serie C)

DIRETTA NOVARA SG CITY NOVA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Novara SG City Nova, diretta dall’arbitro Mario Saia della sezione Aia di Palermo, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 30 ottobre 2022, presso lo stadio Silvio Piola della città piemontese per l’undicesima giornata del girone A di Serie C. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Novara SG City Nova, pur mettendo di fronte due neopromosse dalla Serie D, sarà una partita di alta classifica, perché i padroni di casa del Novara hanno 17 punti mentre gli ospiti del SG City Nova finora hanno raccolto 15 punti. La graduatoria è ancora cortissima e fare calcoli non ha molto senso, ma le prospettive sono molto interessanti per entrambe le formazioni…

DIRETTA/ SG City Nova Vicenza (risultato finale 0-1): Dalmonte allo scadere!

Il Novara inoltre arriva da una bellissima vittoria sul campo del Padova, forse principale favorita per la promozione in questo girone della Serie C, di conseguenza i piemontesi vogliono confermarsi per avvicinare sempre di più la vetta e provare a sognare in grande. Applausi anche per gli ospiti, perché il SG City Nova sicuramente finora è andato oltre le aspettative, anche se adesso i lombardi devono provare a rialzarsi dalla sconfitta casalinga contro il Vicenza di domenica scorsa. I temi sono molti e stuzzicanti, quali risposte ci saprà dare la diretta di Novara SG City Nova?

Diretta/ Padova Novara (risultato finale 1-2): Rocca gela l'Euganeo nel recupero!

NOVARA SG CITY NOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Novara SG City Nova non sarà garantita come evento singolo, anche se su Sky sarà una delle partite comprese nella Diretta Gol. Il principale punto di riferimento sarà quindi la diretta streaming video di Novara SG City Nova, che come per tutte le partite di Serie C sarà garantita da Eleven Sports tramite abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA SG CITY NOVA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Novara SG City Nova. Roberto Cavoli potrebbe schierare i padroni di casa secondo un modulo 4-3-3 con questi possibili undici titolari dal primo minuto: Desjardins in porta; davanti a lui i quattro difensori Ciancio, Bertoncini, Carillo e Urso; a centrocampo il Novara potrebbe proporre un terzetto con Calcagni, Ranieri e Masini, infine il tridente d’attacco dovrebbe vedere titolari Galuppini, Bortolussi e Buric.

Diretta/ Feralpisalò SG City Nova (risultato finale 3-1): la chiude Guerra

La replica del SG City Nova allenato da Andrea Ciceri potrebbe concretizzarsi in uno speculare modulo tattico 4-3-3, nel quale gli undici calciatori titolari potrebbero essere i seguenti: Sposito in porta, protetto dalla retroguardia a quattro con Zanon, capitan Bruzzone, Marchi e Baggi da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Qeros, Fusi e Pedone; infine nel tridente d’attacco il SG City Nova potrebbe schierare come ali Anastasia e Cogliati ai fianchi della prima punta Miracoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Novara SG City Nova, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 3,85 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il SG City Nova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA