Diretta Novara Trento, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Piola per la terza giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA NOVARA TRENTO, CHE BATOSTA AD APRILE

Si scende in campo alle ore 15:00 di domenica 7 settembre 2025 per la diretta Novara Trento. Presso lo Stadio Silvio Piola i padroni di casa sperano di conquistare la prima vittoria in campionato contro una formazione che avevano battuto nettamente soltanto qualche mese fa se ripensiamo a com’era andata nell’ultimo incrocio.

Video Dolomiti Bellunesi Novara (1-1)/ Gol e highlights: Toci replica a Da Graca (Serie C, 31 agosto 2025)

Ad aprile infatti i piemontesi erano stati in grado di imporsi con un netto 3 a 0 sui rivali di questa terza giornata della stagione 2025/2026. Nel girone A il Novara è reduce da due pareggi consecutivi essendo stato bloccato sull’1 a 1 sia dalla neo nata Inter Under 23 che dalla neo promossa Dolomiti Bellunesi.

DIRETTA/ Trento Union Brescia (risultato finale 0-2), tre punti per gli ospiti (oggi 31 agosto 2025)

I gialloblu, dal canto loro, vogliono evitare di ripetere l’esperienza negativa vissuta sul finire dello scorso campionato di Serie C anche se si stanno rendendo protagonisti di un avvio abbastanza altalenante. Gli Aquilotti hanno conquistato un buon successo in trasferta con la Giana Erminio all’esordio per poi farsi battere dall’Union Brescia fra le mura amiche.

Sia il Novara che il Trento hanno in ogni caso già detto addio alla Coppa Italia di categoria essendo stati eliminati nei trentaduesimi di finale della competizione rispettivamente dalla Juventus Next Gen e, dopo i calci di rigore a seguito del pari senza reti concretizzatosi nel corso dei novanta minuti regolamentari più recupero, dal Carpi.

DIRETTA/ Dolomiti Bellunesi Novara (risultato finale 1-1): senza frutto il forcing ospite! (31 agosto 2025)

DIRETTA NOVARA TRENTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento con la diretta Novara Trento è su Sky. Serve quindi essere in possesso di un regolare abbonamento sottoscritto con l’emittente satellitare per poter seguire coi propri occhi questa partita di Serie C in modalità streaming. Rimane da capire quale sarà invece il canale di riferimento per vedere la gara in televisione.

DIRETTA NOVARA TRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Se bisogna ipotizzare quali saranno le probabili formazioni della diretta Novara Trento dovremmo pensare al modulo 4-3-1-2 con Boseggia fra i pali, D’Alessio, Lorenzini, Khailoti e Valdesi nelle retrovie, Collodel, Ranieri e Di Cosmo in mediana, Donadio sulla trequarti dietro a Da Graca ed Alberti per quanto riguarda lo schieramento iniziale scelto da mister Andrea Zanchetta. Il suo collega Luca Tabbiani opterà invece sull’utilizzo del 4-3-3 con Barlocco in porta, Triacca, Cappelletti, Corradi e Maffei dietro, Aucelli, Fossati e Giannotti a metà campo, Dalmonte, Pellegrini e Capone in attacco per schierare i suoi giocatori al momento del calcio d’inizio.

DIRETTA NOVARA TRENTO, LE QUOTE

Come sempre la nostra analisi sulla diretta Novara Trento si conclude con le quote Snai per il pronostico. Regna l’incertezza, con un equilibrio quasi totale: quota 2,55 per il segno 1 e quota 2,50 invece per il segno 2. Vorreste vincere qualcosa in più? Puntate sul pareggio, che varrà 3,15.