DIRETTA NOVARA TRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo qualche dato prima di iniziare il commento live della diretta di Novara Trento, in questo modo i prossimi minuti fino alla fine della partita ci saranno più chiari e potremmo analizzare anche le divergenze tra le due compagini a partita in corso. I trend infatti sono un’arma importante per capire il calcio moderno in tutte le sue sfumature. Partiamo dal Novara, squadra che ha un baricentro molto basso a a30 metri di media tra la difesa e l’attacco. Il che aiuta sopratutto a impostare l’azione visto che la distanza media tra i giocatori è di circa due metri.

DIRETTA / Trento Renate (risultato finale 0-0): squadre ai play-off (Serie C, 12 aprile 2025)

Il Trento invece preferisce un approccio dal basso in maniera tale da costruire azioni ben strutturate, non sorprende dunque vedere il 23% di reti totali che arriva proprio dopo serie di passaggi lunghe almeno dieci tocchi. I principali bookmakers mettono il segno X come favorito al 28% ma andrà davvero cosi? Scopriamolo insieme nel prossimo aggiornamento della diretta di Novara Trento, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il commento live del match! Non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Lumezzane Novara (risultato finale 2-2): la riprende Tenkorang! (Serie C, 11 aprile 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA NOVARA TRENTO, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Novara Trento dovrete abbonarvi a Sky, pacchetto Calcio, con la diretta streaming che dunque sarà disponibile su tutti i dispositivi su Sky Go.

SI GIOCA IN PIEMONTE

C’è chi è sicuro di un posto ai playoff, anche se non si sa quale, e chi deve ancora strappare il pass. La diretta Novara Trento andrà in scena questo venerdì 18 aprile 2025 alle ore 20:00 allo stadio Silvio Piola dunque in casa dei piemontesi. Il Novara è infatti decima dunque momentaneamente dentro, ma l’Arzignano è solamente a -2 quindi tutto può ancora succedere. Serve una vittoria, come quella ottenuta proprio nel match contro i gialloazzurri di due settimane fa.

DIRETTA/ Novara Arzignano (risultato finale 1-0) video streaming: la decide Donadio! (Serie C, 5 aprile 2025)

Il Trento è matematicamente ai playoff dunque vive da quel punto di vista una situazione tranquilla. Il problema è che a 54 punti ci sono altre tre squadre più Giana a 36 e Albinoleffe a 56: insomma, tutto può succedere. L’ultima gara è stata il pareggio col Renate.

LE PROBABILI FORMAZIONI NOVARA TRENTO

Il Novara giocherà con il modulo 4-3-3 con Minelli in porta, difeso da Cannavaro, Bertoncini, Khailoti e Anzolin. A centrocampo ci saranno Basso, Ranieri e Di Munno mentre in attacco Donadio, Da Graca e Agyemang.

Il Trento invece predilige il 4-4-2 con Manfrin tra i pali, difesa formata da Rossoni, Bordo, Lakti e Lunghi. Nella zona nevralgica del campo ecco Shiba, Barba e Jallow con il tridente offensivo formato da Bernardi, Boccia e Boffelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NOVARA TRENTO

Il Trento è leggermente favorito a 2.62 con l’1 fisso per il Novara a 2.67 e il pari a 2.97. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.07 e 1.65.