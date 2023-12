Diretta/ Novara Triestina streaming video e tv. Alabardati per il secondo posto (Serie C, 17 dicembre 2023)

Novara Triestina, in diretta domenica 17 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Silvio Piola di Novara, sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. Il Novara si trova attualmente alla diciannovesima posizione in classifica nel Girone A di Serie C, con 12 punti ottenuti in diciassette giornate. La squadra di Giacomo Gattuso sta lentamente recuperando terreno nella lotta per evitare la retrocessione, dopo un inizio di stagione disastroso che la vedeva in ultima posizione. Con cinque risultati utili consecutivi, tra cui una vittoria contro la Pergolettese (2-1) e quattro pareggi, i “Gaudenziani” hanno raccolto sette dei loro 12 punti totali nelle ultime settimane, alimentando la speranza di una seconda metà di stagione completamente diversa. Ottenere un risultato positivo anche contro la Triestina rappresenterebbe una conferma definitiva del buono stato di forma del Novara, che nell’ultima partita al “Piola” ha fermato il Vicenza sul 2-2.

La Triestina si posiziona attualmente al terzo posto in classifica nel Girone A di Serie C, con 36 punti ottenuti in diciassette giornate. La squadra di Attilio Tesser si è affermata con pieno merito nel gruppo di testa, mantenendo il passo di Mantova e Padova. Sebbene una sconfitta contro l’Atalanta U23 nella penultima partita abbia impedito il sorpasso sui Padovani, gli Alabardati sono riusciti a ritornare alla vittoria nell’ultima partita contro la Giana Erminio (2-1). Con il secondo miglior attacco del Girone A (32 reti), la Triestina può contare sul capocannoniere Facundo Lescano (11 gol) e il quarto miglior marcatore Daishawn Redan (7 gol). In questo confronto con un Novara in forma, i biancorossi cercheranno la seconda vittoria consecutiva per restare in inseguimento alle prime due squadre.

NOVARA TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Novara Triestina sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Novara Triestina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA TRIESTINA

Le probabili formazioni della diretta Novara Triestina, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Novara. Per il Novara, Giuseppe Bianchini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Desjardins; Boccia, Bonaccorsi, Bertoncini, Urso; Calcagni, Ranieri, Di Munno; Donadio, Corti, D’Orazio. Risponderà la Triestina allenata da Attilio Tesser con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Matosevic, Germano, Malomo, Moretti, Pavlev; Celeghin, Correia, Pierobon; D’Urso; Adorante, Lescano.

NOVARA TRIESTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Novara Triestina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Novara con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Triestina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.











