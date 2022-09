DIRETTA/ Novara Triestina video streaming tv: la sfida torna dopo oltre 10 anni

DIRETTA NOVARA TRIESTINA: I TESTA A TESTA

Diretta di Novara Triestina che ritorna in campo nel girone A di Lega Pro a distanza di più di 10 anni. Novara e Triestina si ritrovano in campo, da avversari, dal lontano ormai, 2011. Prima dell’ultimo incontro, le due squadre si erano affrontate altre due volte, portando gli scontri ad un totale di 3 match. Lo score, al momento, sorride al Novara con due vittorie ed un pareggio. Nessuna vittoria, dunque, per la Triestina che vorrà di certo invertire il trend con una vittoria nei confronti della squadra piemontese. Il primo incontro avvenne nel 2010 ed era il campionato di Serie B.

La partita terminò 2-0 per il Novara che, nella gara di ritorno, pareggiarono 1-1. Terza ed ultima sfida che invece vide trionfare il Novara con un largo 4-0. La competizione era la Coppa Italia ed il Novara passò al turno successivo; al termine di quel match le due squadre presero due strade differenti e lo scontro non venne mai più riproposto fino ad oggi, martedì 13 settembre, data nella quale Novara e Triestina si riaffrontano, lontano della Serie B e Coppa Italia. Il match, difatti, è il primo ad essere giocato in Serie C nella storia di questo incontro. (Aggiunto da Marco Genduso).

DIRETTA NOVARA TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Novara Triestina, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Novara Triestina esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

NOVARA TRIESTINA: GRANDE SCONTRO!

Novara Triestina, in diretta martedì 13 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Silvio Piola di Novara, sarà una sfida valida per la 3^ giornata del girone A di Serie C. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con umori totalmente diversi: i padroni di casa sono a punteggio pieno, mentre gli ospiti hanno raccolto appena un punto nelle prime due giornate.

Analizziamo la diretta Novara Triestina partendo dal momento della compagine piemontese. Gli azzurri sono in vetta alla classifica a punteggio pieno: dopo il 3-1 contro il Renate all’esordio, nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 1-2 contro il Mantova, doppietta decisiva di Tavernelli. La Triestina, invece, è a quota 1 punto: all’esordio è arrivata la sconfitta interna per 0-2 contro il Pordenone, mentre nell’ultima giornata è arrivato un pareggio per 1-1 contro l’ArzignanoChiampo.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA TRIESTINA

E’ arrivato il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Novara Triestina, al via tra pochi minuti. Qualche nodo da sciogliere per entrambi gli allenatori, partiamo dal probabile undici della formazione piemontese. Gli azzurri si schierano con il 4-3-3: Pissardo, Goncalves, Benalouane, Carillo, Ciancio, Rocca, Ranieri, Masini, Galuppini, Bortolussi, Tavernelli. Passiamo adesso alla compagine ospite, in campo con il 4-4-2: Pisseri, Ghislandi, Di Gennaro, Gori, Sarzi, Minesso, Crimi, Sabbione, Furlan, Ganz, Felici.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta Novara Triestina. Secondo i bookmakers, quella al via tra pochi minuti sarà una gara particolarmente combattuta. Prendiamo come riferimento i dati degli esperti di Goldbet: la vittoria del Novara è a 2,40, il pareggio è a 3,05, mentre il successo della Triestina è a 2,95. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol del match: l’Under 2,5 è a 1,59, mentre l’Over 2,5 è a 2,20. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,87 e a 1,82.

