Diretta Novara Triestina, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Piola per l'ottava giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA NOVARA TRIESTINA, SI PUNTA VERSO L’ALTO!

Si parte alle ore 12:30 di domenica 5 ottobre 2025 per la diretta Novara Triestina. Presso lo Stadio Silvio Piola di Novara i piemontesi proveranno a conquistare il primo successo nella stagionale tenendo conto sia del campionato che della Coppa Italia Serie C contro una squadra che lotta per annullare la penalizzazione inflittale dalla Federazione.

I padroni di casa stanno faticando parecchio ad ingranare in questo 2025/2026 avendo sin qui ottenuto appena cinque punti, proprio come l’Ospitaletto ed il Cittadella. Gli uomini allenati dal tecnico Andrea Zanchetta sono inoltre reduci dalla sconfitta esterna maturata nell’ultimo turno sul campo dell’AlbinoLeffe al novantesimo.

La graduatoria del girone A è in ogni caso ancora molto corta ed un successo potrebbe rilanciare il Novara addirittura in ottica playoff. Diverso è invece il discorso da fare se si parla della Triestina guidata da mister Giuseppe Marino, che ha appunto iniziato l’annata calcistica dovendo rimontare addirittura venti punti.

I friulani si stanno dando parecchio da fare per togliere nel più breve tempo possibile il segno negativo dal proprio bottino ed abbandonare al tempo stesso l’ultima posizione, adesso occupata a -9. Nelle prime sette partite l’Unione ha rimediato solo due sconfitte ed altrettanti pareggi oltre ad aver vinto in tre occasioni, essendo infatti ad esempio reduci dal netto successo sul Renate.

DIRETTA NOVARA TRIESTINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Guarda la diretta Novara Triestina sulla tua televisione selezionando il canale Sky Sport Max o Sky Sport 258. Oltre a questa modalità, gli abbonati a Sky potranno anche decidere di seguire il match in streaming con l’applicazione di Sky Go. Lo stesso discorso vale pure per gli iscritti a Now Tv.

NOVARA TRIESTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni della diretta Novara Triestina: 4-3-3 dall’inizio per i padroni di casa allenati da mister Andrea Zanchetta con Boseggia in porta, D’Alessio, Bertoncini, Lorenzini e Valdesi in difesa, Collodel, Ranieri e Basso nel mezzo, Donadio, Da Graca ed Agyemang nel tridente offensivo. Il modulo 3-5-2 con Matosevic fra i pali Moretti, Silvestri e Anzolin dietro, Silvestro, D’Amore, Jonsson, Ionita, Tonetto sulla linea mediana a cinque, D’Urso e Faggioli in attacco sarà invece scelto in questo caso dal tecnico Giuseppe Marino per gli alabardati.

NOVARA TRIESTINA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano indicare una partita abbastanza tirata ragionando sull’esito finale della diretta Novara Triestina tramite le quote proposte alla vigilia. Per Sisal i padroni di casa possono contare sul fattore campo essendo favoriti con l’1 pagato a 2.50 ma gli ospiti non sono poi così distanti considerando che il segno 2 viene invece quotato a 2.75. Il pareggio rappresenta infine l’alternativa meno probabile con l’x fissato a 3.00 dal’agenzia di scommesse.