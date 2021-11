Diretta Novara Ty Istanbul/ Streaming video tv: gran debutto per Lavarini!

Novara Ty Istanbul, diretta dagli arbitri Goncalves e Ivanov, è la partita di volley femminile in programma oggi, giovedì 25 novembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.00. Si accendono i riflettori sulla Champions league di volley femminile e nella prima giornata della fase a gironi, ecco che ci si para davanti la diretta tra Novara e Ty Istanbul, match che pure vede le azzurre come chiare favorite al trionfo, sia pure al debutto.

Benchè la formazione turca sia squadra di vero valore, pure non scordiamo che abbiamo davanti le vice campionesse d’Italia, che anche nella scorsa stagione si sono confermate nella final four della massima competizione per club del continente: non certo un rivale facile dunque, almeno sulla carta e certo più che mai motivato a risalire sul tetto d’Europa (come già occorso nel 2018-19). Non si annuncia dunque scontro facile per Marcello Abbondanza e la sua squadra: di certo saranno gran scintille per la diretta Novara Ty Istanbul.

DIRETTA NOVARA TY ISTANBUL IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA SFIDA DI CHAMPIONS LEAGUE

Segnaliamo agli appassionati che per questa edizione 2021-22 la Champions league di volley femminile sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma a pagamento Discovery+, che ne ha acquistato i diritti. Oggi dunque la sfida Novara Ty Istanbul sarà visibile non già in diretta tv ma solo in diretta streaming video, sulla già citata piattaforma digitale, a cui sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

DIRETTA NOVARA TY ISTANBUL: IL CONTESTO

Presentando la diretta tra Novara e Ty Istambul, prima sfida per la fase a gironi della Champions league, abbiamo già accennato al ruolo da leader che le azzurre si accingono a prendersi sulle spalle, anche in questa edizione della competizione europea. Da anni ormai ai vertici del volley italiano e europei, l’Agil volley si presenta in campo oggi per il debutto da netta favorita, sia per il successo della sfida di questa sera, sia per la qualificazione alla fase finale della competizione. Ovviamente più per meriti propri che per demeriti delle rivali.

Ben rafforzatasi anche durante il mercato estivo, la squadra piemontese ha cominciato subito al meglio la sua stagione, raggiungendo la semifinale di Supercoppa italiana (venendo però sconfitta da Conegliano) e recuperando subito pesanti successi in campionato, dove pure Novara è oggi al secondo posto della classifica con sette vittorie e un solo KO rimediato (contro la capolista Imoco). Risultati di rilievo che testimoniano la grande forma della formazione di Lavarini: Ecco perché immaginiamo per il Ty di Marcello Abbondanza un match molto complicato oggi, pure essendo la squadra tra di grandissimo interesse. Chissà però che dirà il campo oggi.

