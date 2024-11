DIRETTA NOVARA UNION CLODIENSE, GATTUSO VUOLE RIAPRIRE LA STRISCIA POSITIVA

Ad aprire la domenica della quindicesima giornata del Girone A di Serie C sarà la diretta Novara Union Clodiense in campo alle 12,30. La sfida vedrà di fronte due squadre non brillantissime ma a caccia di punti per migliorare la loro classifica. I padroni di casa del Novara hanno interrotto una striscia di sette risultati utili consecutivi dopo la sconfitta in casa dell’imbattibile Padova. Non vede una vittoria dalla seconda giornata, invece, l’Union Clodiense che non riesce a trovare la sua identità ed è al penultimo posto a sei punti dalla zona salvezza.

Diretta/ Padova Novara (risultato finale 2-1): accorcia Lorenzini! (Serie C, 11 novembre 2024)

DIRETTA NOVARA UNION CLODIENSE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per chi volesse seguire la diretta Novara Union Clodiense sarà necessario abbonarsi a Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Avrete anche la possibilità di seguire la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sullo svolgimento della partita.

DIRETTA/ Union Clodiense Renate (risultato finale 2-2): recupero in extremis! (10 novembre 2024)

NOVARA UNION CLODIENSE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo anche a vedere le probabili formazioni in vista di questa partita. I padroni di casa del Novara andranno in campo con un 3-4-3 con Cannavaro, Lorenzini e Lancini in difesa. Ghiringhelli e Agyemang saranno i due esterni a sostegno del tridente formato da Donadio, Ongaro e Manseri. 3-4-3 anche per l’Union Clodiense che andrà in campo con un tridente con Biondi, Sinani e Maniero. Nelli e Serena saranno i due mediani con Pozzi e Scapin a completare la linea di centrocampo.

NOVARA UNION CLODIENSE, LE QUOTE

Andiamo a vedere le quote della diretta Novara Union Clodiense approfondendo le proposte di Snai per questa partita. I padroni di casa vedono una loro vittoria a 1,75 contro il 2 per gli ospiti quotato a 4,25 e il pareggio X che si ferma a 3,25.

DIRETTA/ Albinoleffe Union Clodiense (risultato finale 1-0): tre punti d'oro! (3 novembre 2024)