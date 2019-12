Diretta Novara Vafikbank/ Streaming video e tv: che big match per la Igor volley!

Novara Vakifbank, in diretta da Shaoxing, è la partita di volley femminile in programma oggi, giovedi 5 dicembre 2019 alle ore 17,00 locali, ma saranno le ore 10.00 del mattino italiano. Secondo appuntamento per la Igor di Mister Barbolini in questa edizione dei mondiali per club di volley femminile: dopo la vittoria in extremis strappata alla Tianjin della Zhu, ecco che le azzurre se la vedranno con un altro pezzo da novanta di questa edizione della manifestazione iridata. Ci riferiamo naturalmente alle turche del Vakifbank Istanbul, allenate dal volto noto dell’Italiano Giovanni Guidetti, che da campionesse in carica, hanno ben intenzione di far vedere grandi cose in campo, pure da questa preliminare fase a gironi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Eccellente notizia per gli appassionati di volley: la diretta tv di Novara Vakifbank sarà garantita da Sky, che ha acquistato i diritti del Mondiale per Club 2019, sia al maschile sia al femminile. Appuntamento dunque su Sky Sport Arena, canale numero 204 della piattaforma satellitare, che in questa settimana sarà la casa della grande pallavolo. Sarà naturalmente disponibile per gli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA NOVARA VAKIFBANK: IL CONTESTO

Come è facile imaginare, conoscendo il valore della formazione turca (già campione d’europa nel 2018 contro l’Alba Blaj), la diretta Novara Vakifbank di questa mattina non sarà affatto facile per la squadra di Barbolini: le turche infatti sono da tempo ai vertici del continente come del mondo e certo faranno ben penare la qualificazione al tabellone finale alla Igor. Inoltre va anche aggiunto che la squadra di Guidetti approda a questo secondo turno del girone B in splendida forma, come ben ci racconta il 3-0 imposto senza battere ciglio dalle brasiliane del Praia Clube solo pochi giorni va. Non vanta poi lo stesso stato di forma Novara: la Igor infatti è tra le realtà più belle del volley femminile in Italia ed è pure Campionessa d’europa in carica: pure però all’esordio ha fatto davvero fatica contro le cinese di Bohai battute solo al tie break e dopo aver buttato via due parziali. Vedremo però che accadrà in campo.



