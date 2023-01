Diretta Novara Vakifbank/ Streaming video tv: big-match in Champions League

Novara Vakifbank, in diretta dal Pala Igor Gorgonzola naturalmente della città piemontese, si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, martedì 10 gennaio 2023, e sarà la partita valida per la terza giornata del girone C nella Champions League di volley femminile edizione 2022-2023, cominciata solamente a dicembre per quanto riguarda il tabellone principale e subito positiva per la Igor Gorgonzola Novara, che al debutto ha vinto contro le tedesche del SC Potsdam e successivamente ha espugnato il campo delle serbe della Stella Rossa di Belgrado.

La diretta di Novara Vakifbank avrà allora il fascino di una partita di fondamentale importanza, perché anche le turche del Vakifbank Istanbul hanno cominciato il cammino con due vittorie e di conseguenza Novara e Vakifbank sono appaiate al comando con 6 punti ciascuna.

Ricordiamo che cosa prevederà in questa stagione il regolamento della Champions League: si qualificheranno immediatamente per i quarti di finale solamente le prime dei cinque gironi, mentre le seconde (con la migliore terza) saranno costrette a passare tramite un turno aggiuntivo di playoff per stabilire le ultime tre squadre che entreranno fra le magnifiche otto. Insomma, l’obiettivo è quello di vincere il girone e sarà importante infilare un’altra vittoria: cosa ci dirà la diretta di Novara Vakifbank?

DIRETTA NOVARA VAKIFBANK STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Novara Vakifbank il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Novara Vakifbank in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA NOVARA VAKIFBANK: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Novara Vakifbank, possiamo ricordare che le piemontesi e le turche sono virtualmente già sicure di essere le prime due classificate nel girone C di Champions League. Abbiamo visto tuttavia che serve il primo posto per andare immediatamente ai quarti, l’obiettivo allora è quello di fare più punti delle rivali nella doppia sfida con il Vakifbank. Si comincia a Novara e allora vincere sarebbe ancora più prezioso, altrimenti si renderebbe necessaria un’impresa a Istanbul – e naturalmente non farsi sorprendere nei match di ritorno contro Potsdam e Stella Rossa.

Finora il cammino è stato sostanzialmente identico: Novara ha iniziato vincendo per 3-1 contro le tedesche e poi ha vinto per 0-3 a Belgrado, mentre il Vakifbank Istanbul ha ottenuto risultati identici, anche se in casa contro le turche e in trasferta contro le tedesche. Di fatto stiamo parlando di un girone “a due” e naturalmente oggi ci si giocherà già una bella fetta del primo posto conclusivo, ecco perché c’è davvero grande attesa per scoprire quali risposte potrà darci la diretta di Novara Vakifabank…











