Diretta/ Novara Vicenza (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (3 dicembre 2023)

DIRETTA NOVARA VICENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Novara Vicenza evidenzia due formazioni che si trovano rispettivamente al diciannovesimo e quinto posto dell’attuale classifica di serie C girone A. Padroni di casa che hanno iniziato molto male il proprio campionato avendo collezionato solamente 10 punti in 15 partite. Tuttavia, il momento di forma della squadra piemontese li vede aver raccolto 5 punti nelle ultime tre sfide con una vittoria ottenuta in casa contro la Pergolettese. Novara che sta cercando timidamente di rispondere ai pochi punti collezionati in classifica, e lo sta facendo nel segno di D’Orazio che ha realizzato due gol nelle ultime tre sfide.

I gol subiti dal Novara sono 25, risultando essere la seconda difesa più battuta dell’intero campionato, peggio ha fatto solamente il reparto arretrato del Fiorenzuola con 29 reti incassate. Il Vicenza invece si affaccia verso la fase nazionale dei playoff con 20 gol realizzati contro 11 subiti, anche se c’è sicuramente stato un calo rispetto al brillante avvio di campionato. La squadra biancorossa risulta essere la seconda difesa meno battuta dell’intero campionato, alla pari del Mantova. I gol realizzati sono come detto 20 risultando essere il quinto miglior attacco del campionato. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo parlare il campo: la diretta di Novara Vicenza comincia! (Marco Genduso)

NOVARA VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Novara Vicenza sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Novara Vicenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

NOVARA VICENZA: LA PRESENTAZIONE

Novara Vicenza, in diretta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Silvio Piola di Novara, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Situazioni diverse tra le due compagini: i piemontesi, infatti, nonostante i tre risultati utili consecutivi (due pareggi e una vittoria) stazionano all’ultimo posto in classifica in compagnia del Fiorenzuola. I biancorossi veneti, invece, a quota 25 punti occupano la quarta posizione con l’ambizione di salire ancora.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA VICENZA

Le probabili formazioni di Novara Vicenza, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Novara. Per i padroni di casa mister Giacomo Gattuso il consueto 4-3-3 vedrà Desjardins tra i pali con una linea difensiva composta da Urso, Bonaccorsi, Bertoncini e Boccia. Nel tridente D’Orazio, Donadio e Corti. I veneti guidati in panchina da Aimo Diana, invece, si affideranno al 3-5-2 con Laezza, Golemic e De Col in difesa. Tandem offensivo composto da Della Morte e Rolfini.

NOVARA VICENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Novara Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’undici veneto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.

