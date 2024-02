Diretta/ Novara Virtus Verona (risultato 0-0) video streaming tv: Sibi salva! (Serie C, 10 febbraio 2024)

DIRETTA NOVARA VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): SIBI PARA UN RIGORE!

Inizia il match tra Novara e Virtus Verona. Bentivegna ci prova da fuori area, palla che non trova lo specchio. Urso ci prova con il sinistro, Sibi la mette in angolo. Bella conclusione di Ceter, Minelli controlla bene. Gara che stenta a decollare, siamo sempre sullo zero a zero. Metlika calcia dalla distanza ma non trova la porta. Kerrigan la mette al centro, la sfera arriva a Di Munno che la mette fuori con il destro da ottima posizione. Gomez riceve in area da punizione, controllo e tiro che sfiora il palo. Urso crossa in mezzo, Ongaro di testa non trova la porta. Daffara rifila una manata ad Urso in area, rigore per il Novara! Sibi si tuffa alla sua destra e para il rigore di Bentivegna! Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

NOVARA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Novara Virtus Verona sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Novara Virtus Verona e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI GIOCA

Vediamo insieme il confronto storico prima che l’arbitro fischi il calcio di inizio per la diretta di Novara Virtus Verona, storico che si è caratterizzato per una serie di incontri equilibrati e risultati variabili. Nella scorsa stagione, le due squadre si sono affrontate due volte, registrando un pareggio per 0-0 quando il Novara giocava in casa e una vittoria per 1-0 della Virtus Verona quando era il turno degli ospiti.

Questi risultati evidenziano quanto detto prima: molto equilibrio e soprattutto pochi gol. Due stagioni fa invece, la Virtus Verona riuscì a ottenere una vittoria consolidando la propria competitività contro il Novara. In quell’occasione, il risultato finale fu di 0-1, con la rete decisiva realizzata da Benaluane. Non sappiamo cosa aspettarci in questa partita in termini di un vincitore, però sarà sicuramente molto interessante vedere insieme a voi come continuerà questa storia nei prossimi novanta minuti. (agg. Gianmarco Mannara)

LA PRESENTAZIONE

Novara Virtus Verona, in diretta sabato 10 febbraio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Silvio Piola di Novara, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. I piemontesi continuano a lottare in una situazione di classifica difficile, l’ultima vittoria sul campo della Giana Erminio ha portato il Novara al quartultimo posto, a -5 dal Trento quintultimo ma con 7 punti conquistati nelle ultime cinque partite, in un trend di lenta e costante ripresa.

Sarà una trasferta difficile per la Virtus Verona che è reduce da tre pareggi consecutivi, l’ultimo in casa contro il Padova secondo in classifica. La formazione allenata da Luigi Fresco è sicuramente solida e l’ottavo posto in classifica dimostra sicuramente come gli scaligeri possano puntare alla zona play off, riuscendo magari a osare qualcosa in più in alcune partite come era avvenuto ad esempio nel brillante inizio di stagione della Virtus.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Novara Virtus Verona, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Novara. Per il Novara, Giacomo Gattuso schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Desjardins; Boccia, Bonaccorsi, Calcagni, Bertoncini; Ranieri, Urso, Di Munno, Corti; Donadio, D’Orazio. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sibi; Mazzolo, Faedo, Ruggero; Daffara, Metlika, Mehic, Demirovic, Manfrin; Zigoni, Casarotto.

NOVARA VIRTUS VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Novara Virtus Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Novara con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.

