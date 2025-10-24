Diretta Novara Virtus Verona, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Piola per l'undicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA NOVARA VIRTUS VERONA, DUE SQUADRE A PARI PUNTI

Inizia alle ore 20:30 di venerdì 24 ottobre 2025 la diretta Novara Virtus Verona. Presso lo Stadio Silvio Piola ci si aspetta un discreto spettacolo da una partita che vedrà impegnate due formazioni capaci di ottenere lo stesso bottino per quanto concerne la graduatoria del girone A una volta chiamate a disputare quest’undicesima giornata di Serie C.

Sia il Novara che la Virtus Verona, al pari anche delle Dolomiti Bellunesi, hanno conquistato dieci punti ciascuna dall’inizio del torneo ma il loro cammino è stato abbastanza differente: i gaudenziani hanno ottenuto un solo successo, sette pari e due KO mentre gli ospiti hanno registrato due vittorie e quattro pareggi con altrettante sconfitte.

I padroni di casa hanno raggiunto i rivali di turno nello scorso weekend di campionato avendo sconfitto di misura per 1 a 0 l’Arzignano Valchiampo grazie alla rete messa a segno da Lanini nel corso del secondo tempo portando a tre la loro serie di risultati utili consecutivi dopo aver chiuso senza segnare prima con la Triestina e poi con la Giana Erminio.

I rossoblu hanno invece rallentato la loro rincorsa ai playoff fino ad interromperla del tutto nelle ultime due sfide disputate come si evince dallo 0 a 1 patito fra le mura amiche contro la Pro Patria oltre al derby veneto perso per 2 a 1 in trasferta contro il ben più quotato Vicenza, sempre capolista di questa classifica.

DIRETTA NOVARA VIRTUS VERONA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ possibile prendere visione della diretta Novara Virtus Verona senza andare allo stadio dato che sarà trasmessa in streaming sia da Now Tv che da Sky. Quest’ultima emittente, oltre a trasmettere l’evento sull’applicazione Sky Go, fornirà anche un canale per seguire la sfida in televisione ai suoi abbonati.

DIRETTA NOVARA VIRTUS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Novara Virtus Verona: secondo le indiscrezioni i piemontesi dovrebbero iniziare la gara usando il 4-3-1-2 con Boseggia estremo difensore titolare protetto da Valdesi, Lorenzini, Bertoncini ed Agyemang, Arboscello, Di Cosmo e Collodel in mediana, Donadio trequartista alle spalle degli attaccanti Perini e Lanini. Modulo 3-5-2 di partenza invece per gli ospiti allenati da mister Fresco con Alfonso in porta, Daffara, Munaretti e Toffanin in difesa, Patanè, Bulevardi, Gatti, Muhameti e Bassi a centrocampo, Mancini e De Marchi in avanti.

DIRETTA NOVARA VIRTUS VERONA, LE QUOTE

Le quote proposte per l’esito finale della diretta Novara Virtus Verona non fanno ben sperare gli ospiti almeno secondo i numeri offerti da Sisal. La vittoria dei rossoblu è infatti quotata ad addirittura 4.10 mentre il successo dei padroni di casa pare quasi scontato essendo pagato ad appena 1.85. Infine, il segno x equivalente al pareggio è un’alternativa da non scartare a priori visto che viene indicato a 3.25.