Diretta Novosibirsk Civitanova/ Streaming video tv: lunga trasferta (volley)

DIRETTA NOVOSIBIRSK CIVITANOVA: OSPITI FAVORITI!

Novosibirsk Civitanova, in diretta dal Regional Volleyball Center della città russa, si giocherà alle ore 13.00 italiane di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, per il girone C della Champions League di volley maschile 2021-2022. La prima caratteristica della diretta di Novosibirsk Civitanova è che si tratta di una trasferta pesantissima dal punto di vista strettamente logistico: ci sono ben sei ore di fuso orario tra l’Italia e Novosibirsk, città siberiana che geograficamente è in Asia. Distanza enorme e viaggio in Siberia a febbraio: non è esattamente l’ideale, ma Civitanova dovrà far fronte anche a questo.

La Cucine Lube Civitanova è comunque tecnicamente superiore sulla carta, come dimostra il cammino nel girone, dove la formazione marchigiana ha raccolto finora quattro vittorie su altrettante partite disputate ed è dunque naturalmente in perfetta linea con l’obiettivo della qualificazione per i quarti di finale. La Lokomotiv Novosibirsk ha invece disputato finora tre partite, con una vittoria e due sconfitte: fatica della trasferta a parte, ecco che Novosibirsk Civitanova può vedere favorita la Lube…

DIRETTA NOVOSIBIRSK CIVITANOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista una diretta tv di Novosibirsk Civitanova, ma ricordiamo che la Champions League di volley maschile è un’esclusiva del portale Discovery Plus. Anche questa partita sarà dunque riservata ai possessori di un abbonamento alla piattaforma, e ovviamente si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure su televisori dotati di connessione Internet.

DIRETTA NOVOSIBIRSK CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Novosibirsk Civitanova vedrà dunque i marchigiani alle prese con una trasferta scomoda, ma certamente alla portata dal punto di vista strettamente agonistico. All’andata c’era stato un netto successo casalingo per 3-0 a Civitanova per la Lube, che adesso cerca il bis per blindare definitivamente la qualificazione per i quarti, che francamente non dovrebbe davvero essere un problema per i marchigiani, ma serve essere o prima del girone o fra le tre migliori seconde, dunque la matematica potrebbe arrivare oggi.

Per la Lokomotiv Novosibirsk invece il discorso sembra essere già chiuso, a causa di due sconfitte su tre partite giocate, cedendo alla Lube Civitanova e all’altra big del girone C, cioè i polacchi dello ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, mentre l’unico successo è arrivato contro gli sloveni del Merkur Maribor, che sono d’altronde l’anello debole del girone e che Civitanova ha battuto per 3-0 sia in casa sia in trasferta.



