DIRETTA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: PALTRINIERI, RAZZETTI E MIRESSI GLI ASSI AZZURRI!

La diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 è pronta a partire e l’Italia sta per calare tre assi in questa serata parigina: Paltrinieri, Rizzetti e Miressi. La mattinata di batterie del nuoto si è conclusa in mattinata con alcuni risultati deludenti. Razzetti e Carini si qualificano per le semifinali dei 200 farfalla, mentre Miressi accede alle semifinali dei 100 stile libero. Quadarella, invece, conquista un posto in finale nei 1500 stile libero. Tuttavia, Deplano nei 100 stile libero, Ginevra Taddeucci e la staffetta 4×200 stile libero maschile non riescono a qualificarsi. Grande attesa per la finale delle 21.02: gli 800 stile libero maschili con Gregorio Paltrinieri a caccia della medaglia d’oro. (agg. di Fabio Belli)

COME VEDERE LA DIRETTA NUOTO OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Il programma del nuoto nella diretta tv nuoto Olimpiadi Parigi 2024 si dividerà in chiaro come al solito tra Rai Sport e Rai Due, anche tenendo conto del Tg2 sul canale generalista. In ogni caso un punto di riferimento sarà la diretta streaming video, garantita per tutti su Rai Play tramite sito o applicazione.

Se invece siete abbonati ai canali di Eurosport (anche nei pacchetti Sky o DAZN), si potrà seguire tutto il nuoto senza salti di rete. Infine la scelta può essere “totale” con lo streaming la piattaforma Discovery Plus che trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA NUOTO STREAMING VIDEO RAIPLAY, OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: OGGI ALTRE EMOZIONI

La diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 ci ha fatto divertire tantissimo finora, con i due ori di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Thomas Ceccon nei 100 dorso, senza dimenticare naturalmente il bronzo della staffetta 4×100 sl maschile, ma oggi martedì 30 luglio nella piscina della Paris La Défense Arena ci saranno altri tre titoli da assegnare nella sessione serale, che è quella dedicata a semifinali e finali a partire dalle ore 20.30, con un evento che spicca in maniera speciale per noi.

Parliamo allora subito della finale degli 800 sl maschili che saranno alle ore 21.07 nella diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024, perché avremo in vasca l’ottimo Luca De Tullio, capace di ottenere il settimo tempo delle batterie, ma soprattutto il capitano Gregorio Paltrinieri, al quale saranno affidate gran parte delle speranze di medaglia oggi, in una lotta soprattutto con l’irlandese Daniel Wiffen per infiammare e magari colorare ancora una volta d’azzurro la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024.

DIRETTA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DEL QUARTO GIORNO

Abbiamo naturalmente messo in copertina quella che per noi sarà la principale fra le tre finali che oggi renderanno meravigliosa la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 in una serata che però avrà evidentemente da assegnare anche altri due titoli, cioè alle ore 21.00 i 100 dorso femminili con Regan Smith e Kaylee McKeown in copertina, mentre alle ore 22.15 la conclusione sarà con la staffetta 4×200 sl maschile, che ha visto l’Italia purtroppo di poco esclusa.

Questa sera tuttavia ci saranno anche ben quattro semifinali ad animare la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024, a cominciare alle ore 20.30 da quella dei 100 sl maschili, con Alessandro Miressi a caccia di un posto fra i migliori otto della gara regina. Attenzione anche ai 200 farfalla maschili, con Alberto Razzetti in grande spolvero nella batteria mattutina, infine avremo le semifinali dei 100 sl anche al femminile e dei 200 rana maschili, ma in questi casi senza italiani in gara.