Diretta Nuova Zelanda Canada/ Streaming video tv: All Blacks nei Mondiali rugby 2019

Nuova Zelanda Canada si gioca alle ore 12:15 italiane di mercoledì 2 ottobre, presso l’Oita Stadium: per queste due nazionali si tratta della seconda partita nel gruppo B dei Mondiali rugby 2019. Gli All Blacks, ovviamente, partono clamorosamente favoriti: avendo battuto il Sudafrica all’esordio (che risale ormai a 11 giorni fa) hanno messo una seria ipoteca sul primo posto nel girone e dunque quello che potrebbe essere un incrocio contro Scozia, Giappone o Irlanda agli ottavi. Nuova Zelanda che deve ancora giocare contro di noi, cosa che ha fatto il Canada perdendo nettamente; le foglie d’acero naturalmente non hanno possibilità di passare il turno ma ci tengono comunque a fare bella figura, e proveranno oggi a limitare la nazionale più forte al mondo. Staremo dunque a vedere come andranno le cose nella diretta di Nuova Zelanda Canada, intanto nell’aspettare l’inizio della partita possiamo fare alcune valutazioni su quello che ci aspetta in campo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Nuova Zelanda Canada non sarà disponibile: non c’è un canale nel nostro Paese che segua i Mondiali rugby 2019 a parte le gare della nostra nazionale, dunque per la partita di Oita non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Potrete comunque avere informazioni utili sulle due nazionali e sul torneo attraverso la consultazione gratuita del sito ufficiale della manifestazione, che trovate all’indirizzo www.rugbyworldcup.com.

DIRETTA NUOVA ZELANDA CANADA: IL CONTESTO

La diretta di Nuova Zelanda Canada ci presenta come detto una sfida impari: la nazionale del Nord America ha incassato 48 punti contro l’Italia e, anche se ha potuto festeggiare una meta nel secondo tempo, ha dato la sensazione di essere tremendamente inferiore alle squadre di primo e secondo livello, cosa che del resto si sapeva già. Per gli All Blacks questa partita è sostanzialmente una formalità: la composizione del girone e il sistema dei punti lascia intendere che gli oceanici si prenderanno il primo posto senza troppi sussulti, la partita che dovevano vincere per centrare l’obiettivo era appunto quella contro il Sudafrica e all’esordio è arrivato un 23-13 convincente, soprattutto perchè nel primo tempo il risultato era già di 17-3 e nella ripresa, sia pure con qualche sussulto, la Nuova Zelanda ha amministrato. Possiamo ricordare, mentre ci avviciniamo a questa partita, che tra due giorni l’Italia sarà in campo contro gli Sprinboks: dato quasi per assodato che arrivi una sconfitta, al termine di questa tornata di gare gli All Blacks (se riusciranno a trovare il punto addizionale contro il Canada, dato da almeno quattro mete) saranno primi in classifica ma con una partita in meno rispetto agli avversari più ostici, e dunque come già detto il primato nel gruppo B dei Mondiali rugby 2019 non dovrebbe sfuggire.



