Diretta Nuova Zelanda Galles/ Streaming video Rai: finale 3° posto Mondiali rugby

Nuova Zelanda Galles, diretta dall’arbitro inglese Wayne Barnes, è la finale terzo posto dei Mondiali di rugby 2019, che sono dunque arrivati al momento dei verdetti. Domani ci sarà la finalissima, intanto oggi venerdì 1° novembre gli appassionati potranno seguire alle ore 10.00 italiane (le 18.00 locali) una partita comunque affascinante tra gli All Blacks e i Dragoni gallesi dal Tokyo Stadium, anche se in palio ci sarà “solo” il terzo posto in questa nona edizione della Coppa del Mondo di rugby. Nuova Zelanda Galles è comunque un match da non perdere: sotto i riflettori soprattutto gli All Blacks, detronizzati dopo due trionfi consecutivi. Netta la sconfitta incassata contro l’Inghilterra, adesso bisogna almeno salire sul podio, perché la Nuova Zelanda fuori dalle prime tre posizioni con due sconfitte consecutive sarebbe un fatto davvero epocale. Il Galles è arrivato molto più vicino alla finale, ma ha perso di tre lunghezze con il Sudafrica e adesso cerca il terzo posto. Per riuscirci servirebbe battere gli All Blacks, evento che avrebbe naturalmente grande rilevanza di per sé, al di là anche del posto sul podio.

Molti spunti ci arrivano naturalmente dalla diretta di Nuova Zelanda Galles. Per gli All Blacks la sconfitta contro l’Inghilterra ha segnato l’addio all’iride che la Nuova Zelanda aveva vinto sia nel 2011 sia nel 2015: tra le conseguenze collaterali, anche la perdita del primo posto nel ranking mondiale Irb. Insomma, per gli standard sempre elevatissimi della Nuova Zelanda si può parlare di delusione, in un 2019 che già aveva portato appena un terzo posto dal Rugby Championship alle spalle di Sudafrica e Australia. Ecco perché perdere pure oggi sarebbe un colpo durissimo, serve salvare almeno un posto sul podio. I Dragoni gallesi invece potranno comunque ricordare con piacere il 2019, perché quest’anno si sono imposti nel Sei Nazioni mettendo a segno il Grande Slam (cinque vittorie su cinque) e poi ecco questa semifinale in Coppa del Mondo, traguardo che il Galles aveva raggiunto in precedenza solo nel 1987 e nel 2011. Adesso c’è la possibilità di salire sul podio per la seconda volta dopo il terzo posto dell’edizione inaugurale e riuscirci battendo gli All Blacks avrebbe un sapore speciale. Per tutti questi motivi, non si può definire Nuova Zelanda Galles “solo” come una finale terzo posto.



