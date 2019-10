Diretta Nuova Zelanda Irlanda/ Streaming video Rai: per la semifinale iridata (Rugby)

Nuova Zelanda Irlanda, diretta dall’arbitro Nigel Owens, è la partita di rugby in programma oggi sabato 19 ottobre, con fischio d’inizio fissato al Tokyo Stadium alle ore 12.15 italiane (ma saranno le 19.15 locali). Si accendono con la diretta tra Nuova Zelanda e Irlanda i quarti di finale dei Mondiali di Rugby di stanza in Giappone: salutata l’Italia al termine della fase a gironi, e lasciate da parte le polemiche contro l’organizzazione per la cancellazione di alcuni incontri (per problemi meteorologici), è il grande rugby oggi il vero protagonista. Con questo quarto di finale infatti ci attende un match davvero entusiasmante, dove gli All Blacks, campioni in carica e numeri 1 nel ranking iridato, se la vedranno con i trifogli di Joe Schmidt, numero 4 al mondo e vincitori del Sei Nazioni 2018. In palio un posto nella semifinale dei Mondiali 2019: un obbiettivo quindi davvero ambito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE NUOVA ZELANDA IRLANDA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tv di Nuova Zelanda Irlanda sarà garantita da Rai sport+, punto di riferimento in questa Coppa del Mondo di rugby. Di conseguenza, l’appuntamento sarà gratuito e per tutti, anche in diretta streaming video grazie al sito oppure all’applicazione di Rai Play.

DIRETTA NUOVA ZELANDA IRLANDA: IL CONTESTO

Prima ovviamente di poter dare la parola al campo per la diretta tra Nuova Zelanda e Irlanda, quarto di finale per i Mondiali di rugby 209 in Giappone, vale certo la pena andare a ricordare come le due nazionali, tra le prime 4 al mondo, sono arrivate a giocarsi un posto in semifinale. Partendo dalla Nuova Zelanda ecco che gli All Blacks, nel girone B (lo stesso dell’Italia), hanno ottenuto il pass per la fase finale con la prima posizione e 16 punti, mettendo quindi a bilancio tre successi (ma si conta un pari con l’Italia per match non disputato). E’ stato poi un percorso importate anche per l’Irlanda di Schmidt che nel girone A, al termine ha trovato la seconda posizione con 16 punti. I trifogli verdi hanno poi messo a tabella 3 successi, ma sono incappati in un inaspettato KO con i padroni di casa Giapponesi per 19-12. Visto tale tonfo e soprattutto considerando le ottime prestazioni degli avversari, pare facile individuare nei neozelandesi i favoriti d’obbligo di questo quarto di finale: il ct Hansen poi ha davvero voglia di difendere il titolo iridato vinto 4 anni fa. Vedremo però che dirà il campo.



