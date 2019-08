Diretta Nuova Zelanda Italia/ Risultato live: in preparazione dei Mondiali (Basket)

Nuova Zelanda Italia, in diretta dalla Anshan Arena di Anshan, in Cina, lunedì 26 agosto 2019 alle ore 13.30 italiane, sarà una sfida della terza giornata del torneo AusTiger, ultimo torneo di preparazione per i Mondiali di basket 2019 che si disputeranno in Cina ormai tra meno di una settimana. Ultima sfida in questa serie di test match per gli azzurri che precedentemente hanno affrontato Serbia e Francia come ultimi scogli prima di arrivare a vivere l’avventura iridata, dalla quale l’Italia mancava ormai da 13 anni, ultima volta nel 2006 quando ci fu l’eliminazione agli ottavi di finale per mano della Lituania. Alla fine di questa partita contro i neozelandesi gli azzurri prenderanno l’aereo in direzione di un’altra cittadina cinese, ovvero Foshan. Dal 27 agosto infatti l’Italia farà base proprio a Foshan dove si disputeranno le tre partite della fase a gironi dei Mondiali di basket, in cui gli azzurri dovranno vedersela contro Filippine, Angola e Serbia nella corsa agli ottavi di finale che si svolgeranno stavolta non ad eliminazione diretta ma con una seconda fase a gironi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nuova Zelanda-Italia non sarà visibile in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, su digitale terrestre o sul satellite. Non è prevista neppure la diretta streaming video via internet: Sky, che detiene i diritti dei prossimi Mondiali di basket, potrebbe comunque offrire servizi e aggiornamenti sulla sfida tra gli azzurri e la Francia, sfruttando anche le piattaforme online. Punto di riferimento saranno però soprattutto il sito e i profili social della nostra Federazione.

DIRETTA NUOVA ZELANDA ITALIA: L’AVVERSARIO “MORBIDO”

La diretta Nuova Zelanda Italia vedrà gli azzurri chiudere il proprio cammino contro un avversario considerabile comunque “morbido” nel torneo AusTiger. Una competizione di alto livello se si pensa che le altre due avversarie degli azzurri, Serbia e Francia, fanno parte della top four del power ranking mondiale di basket, assieme a Spagna e Stati Uniti. La Nuova Zelanda ai Mondiali è stata inserita in un girone piuttosto complicato con Brasile, Grecia e Montenegro e non è considerata tra le favorite per l’accesso alla seconda fase, tra le migliori sedici. L’Italia dovrà giocarsi con ogni probabilità il primo posto con la Serbia, che oltre all’AusTiger ha affrontato anche pochi giorni fa al Trofeo Acropolis ad Atene. Ma per quanto riguarda il passaggio al secondo turno, sia le Filippine sia l’Angola, pur essendo tra i paesi con maggior tradizione cestistica dei continenti d’Asia e Africa, dovrebbero essere alla portata degli azzurri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA