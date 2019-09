Diretta Nuova Zelanda Sudafrica/ Streaming video Rai: big match ai Mondiali (rugby)

Nuova Zelanda Sudafrica, in diretta dal Nissan Stadium di Yokohama, è la partita di rugby in programma oggi, sabato 21 settembre, con fischio d’inizio previsto per le ore 11,45, secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 18,45 locali, in Giappone). I campioni uscenti danno il via alla propria avventura ai Mondiali di rugby 2019 in Giappone con un big match, valido ovviamente per la fase a gironi e contro un avversario di primo livello, quanto ben noto. Gli All Blacks del ct Hansen quindi cominciano con il botto, sfidando gli Springobok di Erasmus, tra i rivali più acerrimi e con cui la Nuova Zelanda ha battagliato fino a sole poche settimane fa per il Rugby Championship 2019. Ci attende di certo una sfida più che bollente per il primo turno del girone B ai Mondiali di rugby 2019.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati, che la diretta Nuova Zelanda Sudafrica, come pure tutti i match più importanti di questi Mondiali di rugby saranno visibili in diretta tv sulla tv di stato. Riferimento per la sfida odierna, prevista alle ore 11,45 sarà il canale Raisport +, al numero 58 del telecomando del digitale terrestre: sarà poi garantita la diretta streaming video dell’incontro tramite il portale Raiplay.it.

DIRETTA NUOVA ZELANDA SUDAFRICA: IL CONTESTO

Come detto prima, il girone B dei mondiali di rugby 2019 organizzati in Giappone, vede all’avvio della manifestazione iridata un big match da non lasciarsi sfuggire. In campo infatti avremo subito gli All Blacks, campioni in carica e primi indiziati al trionfo iridato, che pure si presenteranno in campo con un ottimo stato di forma. La squadra del ct Hansen infatti ha lavorato di fino nelle ultime settimane, svolgendo allenamenti in condizioni estreme (per sede pronti anche in caso di acquazzoni, non infrequenti in questa stagione in Giappone) e amichevoli di prestigio, pure contro l’Italia. Non ha poi messo meno attenzione nella preparazione la formazione degli Springboks, che forti pure del trionfo nel Rugby Championship 2019, rimangono i primi avversari della Nuova Zelanda per la conquista del titolo iridato. Ci attende quindi un vero scontro tra titani oggi: che dirà il campo nipponico?



© RIPRODUZIONE RISERVATA