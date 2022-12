Diretta/ OIanda Usa streaming video Rai 1: Van Gaal alza la posta (Qatar 2022)

DIRETTA OLANDA USA: OLANDESI FAVORITI!

Olanda Usa, in diretta sabato 3 dicembre 2022 alle ore 16.00 presso il Khalifa International Stadium di Doha sarà una delle sfide valevoli per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Louis Van Gaal chiede agli Orange di alzare la posta dopo una prima fase in cui l’Olanda ha terminato prima nel girone ma senza brillare: i gol di Gakpo hanno permesso di ottenere il massimo ma per puntare al titolo De Jong e compagni dovranno dimostrare qualcosa in più sul piano del gioco.

MONDIALI DI CALCIO 2022/ Quella libertà di fede permessa solo a chi dice il Potere

Dall’altra parte gli Stati Uniti tornano agli ottavi di finale dove sono stati eliminati nelle ultime due edizioni dei Mondiali alle quali hanno partecipato, col miglior risultato (a parte la semifinale “pionieristica” del 1930) che restano i quarti di finale raggiunti nel 2002. Il 5 giugno 2015 gli Usa hanno vinto 3-4 l’ultimo precedente in amichevole contro l’Olanda, che ha battuto gli States per l’ultima volta in occasione del 2-1 del 3 marzo 2010.

Diretta/ Camerun Brasile (risultato finale 1-0): segna Aboubakar ma non basta

OLANDA USA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Usa sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Olanda Usa, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI OLANDA USA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA USA

Le probabili formazioni della diretta Olanda Usa, match che andrà in scena al Khalifa International Stadium di Doha. Per l’Olanda, Louis Van Gaal schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, F. De Jong, Klaassen, Blind; Gakpo; Bergwijn, Depay. Risponderanno gli Usa allenati da Gregg Berhalter con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Turner; Dest, Zimmermann, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Pulisic, Sargent, Weah.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: Corea del Sud avanti!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olanda Usa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria dell’Olanda con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo degli Usa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.40.











© RIPRODUZIONE RISERVATA