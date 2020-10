Diretta OIimpia Milano Treviso/ Streaming video tv: match suggestivo (basket A1)

DIRETTA MILANO TREVISO: OLIMPIA STANCA DOPO L’EUROLEGA?

Olimpia Milano Treviso viene diretta dalla terna arbitrale composta da Lorenzo Baldini, Fabrizio Paglialunga e Mauro Belfiore: appuntamento alle ore 17:00 di domenica 4 ottobre per la seconda giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Una grande classica: troviamo infatti due società che hanno fatto la storia della nostra pallacanestro, anche se poi quella veneta è formalmente diversa rispetto a quella che, gestita dalla famiglia Benetton, ha vinto tutto. Costruita per fare lo stesso, l’Olimpia ha aperto bene la sua stagione: subito vittoria nella Supercoppa, poi un successo sul parquet di Reggio Emilia per mettere subito in chiaro le cose. Anche la De’ Longhi è però da tenere d’occhio: la presenza di Max Menetti in panchina è una garanzia, la squadra ha vinto le ultime tre gare del suo girone di Supercoppa e poi si è presentata ai nastri di partenza del campionato battendo in volata Trento, e rilanciando la sua candidatura per i playoff. Sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Olimpia Milano Treviso, intanto noi possiamo fare una rapida panoramica provando a ipotizzare qualche tema interessante.

DIRETTA OLIMPIA MILANO TREVISO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olimpia Milano Treviso non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo una delle gare scelte per questa giornata di campionato; come sempre però tutti gli appassionati potranno godere della piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l'intera gamma delle partite di Serie A1 in diretta streaming video.

DIRETTA OLIMPIA MILANO TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Siamo dunque alla diretta di Olimpia Milano Treviso, partita particolarmente stuzzicante: chiaramente la grande favorita resta la squadra di Ettore Messina, che vuole finalmente arrivare ad un livello per il quale la stagione interna sia solo “accessoria” all’Eurolega che è l’obiettivo principale. Negli ultimi anni però Milano ha dimostrato di non essere ancora al livello delle big europee, anche se gli sforzi prodotti sono stati tanti; le firme di Gigi Datome, Kyle Hines, Malcom Delaney e KeDirevin Punter potrebbero aver colmato questo gap ma a rispondere dovrà come sempre essere il parquet. Per Treviso questo potrebbe essere l’anno della definitiva rinascita, dopo un campionato cancellato dal lockdown nel quale i veneti avevano fatto vedere di potersi agevolmente salvare; ora si punta con decisione ai playoff ed è inevitabile che sia così, perché questa piazza ha tanta fame di basket e deve sempre puntare in alto. A cominciare da questa trasferta del Mediolanum Forum, che non vediamo l’ora di ammirare con i nostri occhi…

