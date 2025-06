DIRETTA OKLAHOMA CITY INDIANA: FATTORE CAMPO GIÀ GIRATO!

Siamo ad un passo dalla diretta Oklahoma City Indiana, per la seconda volta al Paycom Center con inizio alle ore 2:00 (italiane) di lunedì 9 giugno: è infatti gara-2 delle NBA Finals 2025, e bisogna dire che il fattore campo è già saltato nel primo episodio di una serie inedita, con i Pacers che hanno fatto il grande colpo e sono così riusciti a girare il fattore campo.

NBA Finals, gara 1/ Indiana sbanca in trasferta (6 giugno 2025)

Indiana ci è riuscita di nuovo: ennesima rimonta pazza in questi playoff, ennesimo canestro di Tyrese Haliburton a fil di sirena, una vittoria che può essere fondamentale perché adesso i Thunder, per vincere le NBA Finals 2025, avranno necessariamente bisogno di sbancare almeno una volta Indianapolis, sempre che ovviamente riescano a vincere questa sera impattando la serie.

Diretta Oklahoma City Indiana/ Streaming video tv: via alle NBA Finals 2025! (gara-1, oggi 6 giugno 2025)

Intanto abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione di come Indiana sia una squadra che non muore mai, un collettivo nel quale ognuno porta il suo mattoncino ed è indispensabile nella costruzione di questo magnifico palazzo che alla fine potrebbe risultare nel titolo. Vedremo però quale sarà la reazione di Oklahoma City, che allo stesso modo ha mostrato di essere cui con pieno merito; manca davvero poco alla diretta Oklahoma City Indiana che ci dirà quale sviluppo prenderà questa serie delle NBA Finals 2025, se sarà pareggio o se invece i Pacers farannou un passo deciso verso quello che sarebbe il primo, storico anello per la franchigia. L’emozione sale, non vediamo l’ora che arrivi il momento della palla a due…

NBA Playoffs, Conference Finals gara 5/ Thunder volano in finale, New York allunga la serie (30 maggio 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA OKLAHOMA CITY INDIANA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Oklahoma City Indiana vi dovrete rivolgere a Sky Sport NBA o Sky Sport Uno, comunque in abbonamento, per la diretta streaming video sono disponibili le piattaforme Sky Go e Now Tv sempre se abbonati.

DIRETTA OKLAHOMA CITY INDIANA: RISPOSTA DEI THUNDER?

Nella diretta Oklahoma City Indiana aspettiamo dunque la risposta dei Thunder, ma intanto gara-1 è stata incredibile e non un bel segnale per la squadra allenata da Mark Daigneault: pensate, OKC è stata in vantaggio nel punteggio per tutta la partita salvo 3 centesimi. Gli ultimi, ovvero dopo che Tyrese Haliburton ha segnato il canestro del sorpasso per vincere la partita.

Questi sono i Pacers, che come già detto avevano operato rimonte incredibili in precedenza, alcune anche pazzesche nelle proporzioni: questo naturalmente ci dice che, per avere la meglio, Oklahoma City avrà bisogno di tenere la concentrazione accesa per tutti i 48 minuti, senza mai mollare di un centimetro. I Tuhnder dovranno innanzitutto ritrovare la loro difesa, quella grazie alla quale sono arrivati sino alla finale dominando la regular season; si dovrà accendere anche l’MVP Shai Gilgeous-Alexander, che a dire il vero nel primo episodio delle NBA Finals 2025 ha giocato la sua solita partita senza però riuscire a essere determinante. Vedremo…