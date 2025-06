DIRETTA OKLAHOMA CITY INDIANA: INIZIANO LE NBA FINALS 2025

Finalmente possiamo presentare la diretta Oklahoma City Indiana: alle ore 2:30 (italiane) di venerdì 6 giugno si gioca gara-1 delle NBA Finals 2025, siamo al Paycom Center nella città dell’Oklahoma perché il record nella regular season ha parlato a favore dei Thunder, e anche in maniera netta. Oklahoma City ha chiuso al numero 1 dell’intera NBA con ben 67 vittorie (15 le sconfitte), i Pacers invece con 49-31 si sono presi il quarto posto nella Eastern Conference ma è più che giusto dire che da oggi si resetta tutto, anche per quello che abbiamo visto nel corso dei playoff con Indiana capace di straordinarie e irreali rimonte e di prendersi le NBA Finals 2025 come una marea, cosa che del resto hanno fatto anche gli Oklahoma City Thunder.

Dei Thunder si era detto che una squadra così giovane si sarebbe sciolta nel corso della post season, ma non è successo: eliminate in serie Memphis, Denver e Minnesota soffrendo solo contro i Nuggets (4-3), un capolavoro di Sam Presti che, partendo da una trade exception di otto anni fa, ha costruito una squadra da titolo e ancora con parecchi margini. Dall’altra parte, ecco i Pacers che hanno fatto fuori Milwaukee, Cleveland e New York, sempre senza il favore del pronostico e perdendo un totale di quattro partite: c’è ancora lo zampino di Rick Carlisle, già campione con i Dallas Mavericks. Ora, cosa succederà nella diretta Oklahoma City Indiana lo scopriremo insieme ma di certo possiamo dire che sarà un grande spettacolo, e questa di stanotte sarà solo gara-1…

DIRETTA OKLAHOMA CITY INDIANA: UNA FINALE INEDITA!

La diretta Oklahoma City Indiana ci consegna delle NBA Finals 2025 che sono un grande inedito. I Thunder, “figli” di quei Seattle Supersonics che spalancano le porte alla nostalgia, tornano in finale dopo 13 anni: quella era la squadra di Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden che perse contro i Miami Heat dei Big Three (LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh) e poi venne smembrata dalla grande sagacia e lunga visione di Sam Presti, come detto, che ha generato un MVP in Shai Gilgeous-Alexander (bollato troppo presto dai Clippers) e giocatori come Chet Holmgren, Jalen Williams, Lu Dort e Alex Caruso, una squadra che difende meravigliosamente ma sa anche attaccare.

Indiana in finale NBA era arrivata nel 2000: schiantata dai Los Angeles Lakers dominanti dell’epoca, poi realtà fortissima ma mai capace di arrivare in fondo, ha vissuto anche anni bui ma è tornata in auge con l’arrivo di Tyrese Haliburton, per il quale è stato sacrificato Domantas Sabonis. I Pacers sono una realtà collettiva: spesso e volentieri vanno in doppia cifra anche sette giocatori, fondamentale l’apporto di Pascal Siakam (già campione con Toronto) così come quello di Andrew Nembhard, Bennedict Mathurin e Myles Turner. A proposito: in un sondaggio anonimo dei giocatori NBA Halyburton era stato votato come più soppravalutato nell’intera NBA, diciamo che la sua rivincita se l’è già ampiamente presa…