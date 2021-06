Diretta/ Olanda Austria (Euro 2020) streaming video tv: obiettivo primo posto

DIRETTA OLANDA AUSTRIA: PARTITA EQUILIBRATA!

Olanda Austria, in diretta giovedì 17 giugno 2021 alle ore 21.00 presso il Johann Crujff Arena di Amsterdam, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020. Obiettivo primo posto nel girone tra due formazioni che hanno esordito con una vittoria in questi Europei. L’Olanda ha sofferto contro un’Ucraina che era riuscita a rimontare due reti agli Orange, ma l’ultima parola ce l’ha avuta Dumfries che ha firmato la rete del definitivo 3-2, che ha permesso all’Olanda di partire col piede giusto.

Dall’altra parte anche l’Austria ha sofferto per battere la Macedonia del Nord, 3-1 maturato nei minuti finali della partita anche se la selezione del CT Franco Foda ha dominato il match, ma aveva pagato un grave errore difensivo che aveva portato al gol del momentaneo pareggio di Goran Pandev. Le due formazioni sembrano comunque avere le carte in regola per puntare alla qualificazione a braccetto, anche se l’eventuale sconfitta da questo scontro potrebbe trovarsi a doversi difendere da un ritorno di una delle due squadre battute nel match d’esordio, in particolare l’Ucraina che come detto ha destato un’impressione più che positiva.

DIRETTA OLANDA AUSTRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Austria verrà trasmessa su Rai Uno, essendo una di quelle del calendario degli Europei scelte dalla tv di Stato: il canale è disponibile a tutti sul digitale terrestre con la possibilità dell’alta definizione, e in assenza di un televisore sarà possibile assistere all’amichevole anche tramite il servizio di diretta streaming video, che viene fornito dalla stessa emittente mediante il sito (www.raiplay.it) o l’app Rai Play, senza costi aggiuntivi. Tutti gli abbonati Sky Calcio avranno comunque la possibilità di seguire il match anche sul satellite, con Sky che trasmette per intero la competizione continentale, e anche in diretta streaming video via internet tramite l’applicazione o il sito Sky Go. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA AUSTRIA

Le probabili formazioni della sfida tra Olanda e Austria presso la Johann Crujff Arena di Amsterdam. Gli olandesi allenati da Frank De Boer scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Stekelenburg; De Ligt, De Vrij, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Van Aanholt; Depay, Weghorst. Risponderà la formazione austriaca guidata in panchina da Franco Foda con un 4-4-1-1 così disposto dal primo minuto: Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, Laimer, Schlager, Alaba; Sabitzer; Arnautovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Olanda Austria possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai per questa sfida di Euro 2020: vale 1,60 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della nazionale Orange, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 4,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione degli austriaci, porta in dote una vincita corrispondente a 5,75 volte la cifra investita con questo bookmaker.

