Diretta Olanda Bosnia/ Streaming video tv: orange appesi a un filo (Nations League)

Olanda Bosnia sarà diretta dall’arbitro francese François Letexier, e si gioca alle ore 18:00 di domenica 15 novembre: siamo alla Johan Cruijff Arena e, nella penultima giornata di Nations League 2020-2021, gli orange devono solo vincere per poi accomodarsi a seguire quello che succederà a Reggio Emilia. Terzi in classifica dopo aver pareggiato contro l’Italia, gli olandesi hanno giocato un torneo totalmente diverso da quello che l’anno scorso aveva regalato loro la Final Four: hanno battuto solo la Polonia e a fare la differenza, più che il pareggio nei Balcani, è ovviamente la sconfitta interna maturata contro gli azzurri. La Bosnia, anche per questo, ha ancora una flebile speranza di evitare la retrocessione, condannandovi proprio l’avversaria di oggi: sarebbe uno scenario incredibile, i balcanici hanno palesato evidenti difficoltà ma è anche vero che hanno fermato l’Olanda e anche l’Italia, imponendo a noi il pareggio casalingo. Dunque sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Olanda Bosnia, una partita che interessa anche noi molto da vicino; aspettando che si giochi, proviamo a capire in che modo i due CT intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

OLANDA BOSNIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Bosnia è disponibile in chiaro per tutti: questa partita infatti sarà trasmessa da Mediaset 20 che ha preso in esclusiva alcune gare della Nations League in corso d’opera. Pertanto basterà accedere al digitale terrestre per le immagini, mentre in assenza di un televisore sarà possibile avvalersi del servizio di diretta streaming video che l’emittente fornisce senza costi aggiuntivi, semplicemente visitando il sito Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA BOSNIA

Frank De Boer imposta Olanda Bosnia con un 4-2-3-1 che è il suo modulo di riferimento: difesa sostanzialmente obbligata con De Vrij e Daley Blind nel mezzo, mentre in porta andrà Cillessen e sugli esterni dovremmo vedere Hateboer e Aké. In mezzo al campo mancherà l’altro giocatore dell’Atalanta e cioè Freuler; al fianco di Frenkie De Jong potrebbe allora essere destinato Van De Beek, in questo modo verrebbe liberato uno spazio sulla trequarti che potrebbe essere preso da Depay, il quale a sua volta aprirebbe le porte della formazione titolare a una prima punta vera come Luuk De Jong. A completare il quadro, Wijnaldum e Malen possono agire sulle corsie laterali.

La Bosnia come sappiamo sarà priva di Edin Dzeko, per cui Dusan Bajevic farà giocare Djuric nel ruolo di prima punta; squalificato Ahmedhodzic, al centro della difesa si candida Hadzikadunic che agirebbe al fianco di Sanicanin, tra i pali il titolare è ormai diventato Sehic mentre sulle fasce laterali vedremo presumibilmente Cipetic e Kolasinac. A centrocampo, Besic può essere il regista; spazio a Pjanic nel ruolo di mezzala, sull’altro interno Krunic potrebbe scalzare sia Hadziahmetovic che Hajradinovic ed essere titolare. Gli esterni del tridente offensivo dovrebbero invece essere Visca e Gojak, quest’ultimo partito dalla panchina in Polonia un mese fa.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Olanda Bosnia, dunque andiamo subito a vedere quali sono le quote previste dal bookmaker: il segno 1 per la vittoria degli orange vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,35 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 8,25 volte la giocata che è stato posto sul segno 2, per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,75 volte la vostra puntata.

