DIRETTA OLANDA DANIMARCA U21: GRANDE FASCINO IN CAMPO!

Siamo vicini alla diretta Olanda Danimarca U21, in programma alle ore 21:00 di domenica 15 giugno alla Futbol Tatran Aréna di Presov: per la seconda giornata nel girone D degli Europei Under 21 2025 abbiamo una sfida sicuramente intrigante, con tanto talento in campo e dunque la possibilità di un bello spettacolo.

L’Olanda era stata in grado di vincere per due volte consecutive gli Europei, ma sono passati 18 anni da quel bis e da allora si attende la gloria, anche se il movimento giovanile degli orange è in crescita costante e ci sono giocatori che in questa manifestazione possono fare un bel salto di qualità.

Alcuni del resto li abbiamo già visti in Serie A, altri potrebbero arrivare; ora però sarà interessante scoprire cosa succederà nella diretta Olanda Danimarca U21 perché quella scandinava è una nazionale che può sorprendere, a marzo aveva giocato un’amichevole contro l’Italia costringendola al pareggio ed è arrivata in Slovacchia con il chiaro intento di qualificarsi almeno ai quarti.

Ci riuscirà? La partita di questa sera è fondamentale in tal senso e anche parecchio complicata, e allora noi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte dei due CT nell’analisi delle probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA OLANDA DANIMARCA U21 IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Olanda Danimarca U21 non ci sono possibilità nel nostro Paese, ma il match degli Europei sarà garantito da Uefa.tv in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA DANIMARCA U21

Per Michael Reiziger la diretta Olanda Danimarca U21 viene impostata con il 4-2-1-3, che a dire il vero è elastico e può diventare 4-3-3 o altro: Ruben Van Bommel, figlio d’arte, e Kenneth Taylor possono scambiarsi la posizione e poi sarà interessante vedere se Luciano Valente possa strappare una maglia a Manhoef, in attacco invece Ohio e Van Bergen sono i due calciatori in ballottaggio. In mezzo al campo operano Banzuzi e Regeer, in difesa invece coppia centrale Kasanwirjo-Flamingo davanti al portiere Owusu-Oduro con Rensch (che ben conosciamo) e uno tra Hato e Meijer a operare sugli esterni.

Steffen Hojer se la gioca con il 4-3-3: rispetto all’amichevole contro l’Italia cambiano alcuni uomini, in difesa abbiamo comunque Thomas Kristensen (gioca nell’Udinese) e Provstgaard davanti a Jungdal con Gaaei e Jelert a operare sulle fasce, in mezzo è Chukwuani a schierarsi da frangiflutti avendo come mezzali Sorensen e Oscar Hojlund che sono favoriti sulla concorrenza, nel tridente avanzato invece Osula è in vantaggio come prima punta (ma attenzione a Kvistgaarden), Boving sarà l’esterno di destra con Bischoff che si dovrebbe invece disporre sull’altro versante, naturalmente sapremo ogni decisione ufficiale tra poco…