Diretta/ Olanda Ecuador streaming video Rai 2: per il primato nel girone (Qatar 2022)

DIRETTA OLANDA ECUADOR: OLANDESI FAVORITI!

Olanda Ecuador, in diretta venerdì 25 novembre 2022 alle ore 17.00 presso il Khalifa International Stadium di Doha sarà una delle sfide valevoli per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Sfida che vale potenzialmente per il primato nel girone, sia l’Olanda sia l’Ecuador hanno infatti vinto la partita d’esordio in questo Mondiale e chi dovesse vincere il match avrebbe in ogni caso gli ottavi di finale in tasca.

Gli orange non hanno brillato all’esordio ma anche grazie agli errori del portiere Mendy sono riusciti a piegare il Senegal per 2-0, stessa differenza reti dell’Ecuador che con una doppietta di Enner Valencia ha piegato i padroni di casa del Qatar diventando la prima squadra capace di battere all’esordio la Nazionale ospitante nella storia dei Mondiali. Olanda e Ecuador si ritrovano di fronte per la prima volta dal pari in amichevole per 11 del 17 maggio 2014, sfida preparatoria ai Mondiali brasiliani.

OLANDA ECUADOR STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Ecuador sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Olanda Ecuador, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI OLANDA ECUADOR SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ECUADOR

Le probabili formazioni della diretta Olanda Ecuador, match che andrà in scena al Khalifa International Stadium di Doha. Per l’Olanda, Louis Van Gaal schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Noppert, Ake’, Van Djik, De Light, Dumfries, Koopmeiners, Berghuis, De Jong, Blind, Klassen, Bergwjin. Risponderà l’Ecuador allenato da Gustavo Alfaro con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Dominguez, An. Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Caicedo, Gruezo, Franco, Ibarra, Valencia, Estrada.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olanda Ecuador, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria dell’Olanda con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Ecuador, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











