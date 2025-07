DIRETTA OLANDA FRANCIA DONNE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Stiamo per vivere la diretta Olanda Francia donne, una partita che ha parecchie amichevoli ma che recentemente si è giocata anche agli Europei. Stiamo parlando proprio dell’ultima edizione, quella del 2022: incrocio nei quarti di finale perché l’Olanda era finita al secondo posto nel suo girone alle spalle della Svezia (per differenza reti) mentre la Francia aveva avuto la meglio sul Belgio in un gruppo che aveva visto l’Italia eliminata. Si era giocato il 23 luglio a Roterham, ultimo quarto di finale con Inghilterra, Germania e Svezia già semifinaliste: in palio c’era la sfida alle tedesche.

DIRETTA/ Inghilterra Galles donne (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Europei 2025, 13 luglio)

La partita si era protratta fino ai tempi supplementari, ed era stata decisa da un calcio di rigore: lo aveva trasformato, in chiusura del primo extra time, Eve Josette Noelle Périsset, che dunque aveva mandato in semifinale una Francia che però sarebbe stata eliminata dalla Germania. Adesso per l’Olanda può arrivare il momento della rivincita, ma come abbiamo già detto nemmeno una vittoria potrebbe bastare per proseguire la corsa agli Europei 2025 di calcio femminile; a noi comunque tocca metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco, la diretta Olanda Francia donne comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025, CLASSIFICA/ L'ultima del girone D, via! Diretta gol live score (oggi 13 luglio)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA OLANDA FRANCIA DONNE

Per la diretta Olanda Francia donne c’è un appuntamento tv in chiaro su Rai Sport, di conseguenza la diretta streaming video verrà fornita da Rai Play. CLICCA QUI PER OLANDA FRANCIA DONNE SU RAIPLAY

OLANDA FRANCIA DONNE: ALLE BLEUS BASTA UN PUNTO!

Ci stiamo approcciando alla diretta Olanda Francia donne che, alle ore 21:00 di domenica 13 luglio presso il St. Jakob Park di Basilea, si gioca per chiudere il girone D agli Europei 2025 di calcio femminile, è quasi una sfida diretta per andare ai quarti, ma in realtà la Francia parte nettamente in vantaggio.

Diretta/ Polonia Danimarca donne (risultato finale 3-2): gol e spettacolo! (Europei 2025, oggi 12 luglio)

Le Bleus infatti non solo possono permettersi di pareggiare per vincere il girone, essendo a punteggio pieno, ma grazie al 4-1 contro il Galles sono anche in ampio vantaggio per quanto riguarda la differenza reti e dunque l’Olanda dovrebbe vincere con uno scarto largo, con un occhio rivolto a San Gallo.

Le orange infatti, dopo il 3-0 rifilato al Galles, hanno perso addirittura 4-0 contro l’Inghilterra: una sconfitta roboante e forse anche inaspettata (anche se le leonesse difendono il titolo) e adesso per l’appunto la loro situazione si è tremendamente complicata, l’eliminazione al primo turno è una probabile realtà.

Naturalmente lo scopriremo strada facendo, per il momento possiamo solo provare a ipotizzare come la diretta Olanda Francia donne possa essere affrontata dal punto di vista delle giocatrici che scenderanno in campo a Basilea come titolari.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA FRANCIA DONNE

Andries Jonker deve fare delle scelte per la diretta Olanda Francia donne: confermerà il 4-3-3 ma potrebbe tornare a schierare la veterana Van de Donk in mezzo al campo, affidandole le chiavi del gioco e spostando Groenen nuovamente da mezzala. Ballottaggio dunque tra Pelova e Kaptein per la terza maglia: Brugts e Dijkstra se la giocano a sinistra, Casparij andrà a destra, difesa completata da Janssen e Buuman davanti a Van Domselaar; in attacco ovviamente ci sarà Miedema, con lei ancora Chasity Grant e Roord ma occhio a Brugts che potrebbe agire nel suo ruolo naturale.

La Francia donne di Laurent Bonadei ha cambiato qualcosa contro il Galles, come ipotizzavamo, e potrebbe farlo anche stasera: Katoto e Delphine Cascarino possono tornare nel tridente avanzato con Diani, Karchaoui a centrocampo in compagnia di Geyoro (quasi certamente) e Majri o Jean-François, a protezione di Peyraud-Magnin ecco Lakrar e Sombath con De Almeida che opera a destra con Bacha a sinistra, ma in realtà il Commissario Tecnico potrebbe pensare a un mix tra i due undici iniziali che abbiamo visto fino a questo momento.

OLANDA FRANCIA DONNE: QUOTE E PRONOSTICO

Stando all’agenzia Sisal il pronostico sulla diretta Olanda Francia donne sorride alle transalpine, che sono forti di un valore pari a 1,65 volte la somma messa sul piatto; per la vittoria delle orange la quota prevista equivale a 4,75 volte la cifra che avrete pensato di investire, infine per il pareggio è il segno X che dovrete giocare, e questo bookmaker vi garantirebbe un guadagno corrispondente a 4,00 volte la posta in palio.