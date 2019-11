Diretta Olanda Francia U17/ Streaming video tv, finale terzo posto Mondiali Under 17

Olanda Francia U17, in diretta dall’Estádio Bezerrão di Gama, è la finale terzo posto dei Mondiali Under 17 in corso di svolgimento in Brasile: l’appuntamento è alle ore 19.00 italiane (le 15.00 locali) di questa sera, domenica 17 novembre 2019. Olanda Francia U17 avrà quel pizzico di amarezza che da sempre contraddistingue ogni finale terzo posto di una grande manifestazione. Giovedì è sfumato il sogno iridato per questi ragazzi, tra l’altro con modalità decisamente amare per entrambe le Nazionali. L’Olanda Under 17 infatti è stata eliminata dal Messico solamente dopo i calci di rigore, al termine di una partita che era finita con un pareggio per 1-1; la Francia invece si era creata un doppio vantaggio sul Brasile, annullato però dalla rimonta verdeoro fino al successo per 3-2 dei padroni di casa. Olanda Francia U17 mette comunque in palio un podio iridato, traguardo mai banale: chi sarà stato più bravo a ritrovare le motivazioni in questa partita?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Francia U17 sarà garantita in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale numero 203 della piattaforma satellitare, Sky Sport Football. Di conseguenza, anche la diretta streaming video della finale terzo posto dei Mondiali Under 17 sarà garantita solamente agli abbonati Sky, in questo caso tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA FRANCIA U17

Proviamo adesso a disegnare le probabili formazioni per Olanda Francia U17, fermo restando che per una finale terzo posto non è da escludere che i commissari tecnici potrebbero dare spazio a chi finora ha giocato meno. Di base per l’Olanda di Peter van der Veen disegniamo comunque il modulo 4-2-3-1: Raatsie in porta, protetto dai quattro difensori Van der Sloot, Bogarde, Rensch e Salah-Eddine da destra a sinistra; Maatsen e Regeer nella coppia in mediana, poi il trequartista Taabouni e i due esterni Hansen a destra e Unuvar a sinistra a sostegno della prima punta Braaf. Per la Francia, pur tenendo conto delle medesime avvertenze, ecco che il c.t. transalpino Jean-Claude Giuntini si dovrebbe basare sul modulo 4-2-3-1: Zinga in porta; linea difensiva a quattro con Soppy, Matsima, Kouassi e Pembelé da destra a sinistra; in mediana l’interista Agoumé e Ahmanda, mentre sulla trequarti agiranno i due esterni Lihadji a destra e Mbuku a sinistra più Aouchiche in posizione centrale in appoggio al centravanti Rutter.



