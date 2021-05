Diretta Olanda Francia U21/ Streaming video tv: big match nei quarti degli Europei!

DIRETTA OLANDA FRANCIA U21: UN BIG MATCH!

Olanda Francia U21, che sarà diretta dal nostro Maurizio Mariani, va in scena alle ore 18:00 di lunedì 31 maggio presso l’Uj Bozsik Stadion di Budapest: si gioca per i quarti di finale degli Europei Under 21 2021, e questo è sulla carta un big match tra due nazionali che hanno le possibilità di arrivare in fondo. Nella fase a gironi ha fatto meglio la Francia, che però è arrivata seconda: sconfitta dalla sorprendente Danimarca, ha poi vinto le altre due partite prendendosi così la piazza d’onore con 6 punti, e ora incrocia quella che sulla carta potrebbe essere la più abbordabile delle possibili sfidanti.

Naturalmente l’Olanda non va sottovalutata, come detto: gli orange hanno ottenuto 5 punti come Germania e Romania, ma il 6-1 ai padroni di casa dell’Ungheria ha fatto la differenza in termini di quoziente gol, spingendo la nazionale al primo posto del gruppo A. Non vediamo l’ora di assistere alla diretta di Olanda Francia U21, perché siamo sicuri che ci saprà regalare spettacolo ed emozioni; mentre aspettiamo possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA OLANDA FRANCIA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Francia U21 non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, perché sarà l’altra partita dei quarti che, giocata in contemporanea, avrà le immagini dalla televisione di stato. Tuttavia c’è un modo per seguire questo match dei quarti di finale, ed è quello della diretta streaming video ufficiale: salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, infatti, il sito della federcalcio europea www.uefa.com dovrebbe mandare in onda la partita degli Europei Under 21 in mobilità, dunque vi dovrete armare di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA FRANCIA U21

Sarà un 4-1-3-2 quello di Erwin Van de Looi per Olanda Francia U21: Harroui si dispone davanti alla difesa come unico frangiflutti, con De Wit (o Ekkelenkamp) davanti a lui da trequasrtista, mentre gli esterni dovrebbero essere Kadioglu e Gakpo. Quasi sicuri del posto Justin Kluivert e Boagdu, anche se Brobbey è una più che valida alternativa per l’attacco; in porta andrà Scherpen, davanti a lui Schuurs e Botman come centrali di una difesa che avrà anche Teze e Bakker come terzini. Per Sylvain Ripoll il modulo è il 4-3-3: Lafont tra i pali, Koundé e Badiashile a sua protezione, Dagba e Maouassa i laterali bassi che dovranno supportare un centrocampo nel quale Camavinga si gioca il posto con Claude-Maurice mentre sono abbastanza sicuri di essere titolari Guendouzi e Tchouaméni. Nel tridente offensivo Ikoné e Gouiri saranno le due frecce esterne a supporto della prima punta Edouard, e su questo schieramento offensivo dovrebbero esserci pochi dubbi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il pronostico per Olanda Francia U21, per cui andiamo a vedere cosa ci dicono le quote sulla partita dei quarti agli Europei Under 21. Il segno 1 per la vittoria degli Orange vi farebbe guadagnare 3,35 volte quanto messo sul piatto; regolata dal segno X, l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,00 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo dei Bleus, vale 2,25 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.



