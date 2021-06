Diretta/ Olanda Georgia (risultato finale 3-0): chiude Gravenberch col tris!

DIRETTA OLANDA GEORGIA (RISULTATO 3-0): TRIPLICE FISCHIO

Al De Grolsch Veste l’Olanda batte la Georgia per 3 a 0. Nel primo tempo gli ospiti tentano inutilmente di sorprendere i padroni di casa che rispondono riuscendo anzi a passare in vantaggio verso il 10′ grazie al calcio di rigore concesso per fallo di Dvali e trasformato da Depay, il quale manca poi la doppietta personale al 16′ a causa della parata compiuta da Loria. Nel secondo tempo l’Olanda raddoppia al 55′ su assist di Depay e, nell’ultima parte dell’incontro, è infine Gravenberch a chiudere i conti con il tris al 76′ mentre si rivela inutile la traversa centrata da Jigauri all’86’. (cronaca Alessandro Rinoldi)

DIRETTA OLANDA GEORGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Giunti al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Olanda e Georgia è cambiato nuovamente ed è adesso di 2 a 0. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato rispettivamente con gli ingressi di Ake al posto di Blind da un lato e di Lobjanidze per Davitashvili dall’altro, l’Olanda trova il gol del raddoppio verso il 55′ per merito di Weghorst, su suggerimento del solito Depay. Sempre più complicata dunque la possibilità che la Georgia possa pervenire all’eventuale pareggio da qui al triplice fischio arbitrale a questo punto della partita. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Olanda e Georgia sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro e gli Oranje falliscono l’opportunità per raddoppiare immediatamente al 16′ quando la conclusione di Depay è stata parata alla grande da Loria tra i pali. Entrambe le compagini collezionano quindi diverse chances fallite che non hanno impensierito le rispettive difese avversarie. Fino a questo momento il direttore di gara E. Lambrechts ha ammonito Kakabadze nel recupero al 45’+1′ tra le file della Georgia. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

Ad Enschede la partita tra Olanda e Georgia è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati dal tecnico Sagnol a tentare di sorprendere i rivali di giornata costringendo Stekelenburg ad effettuare una parata provvidenziale al 2′ sullo spunto di Lobjanidze. I padroni di casa guidati da mister De Boer non si lasciano impressionare e si riorganizzano riuscendo a passare in vantaggio intorno al 10′ grazie alla rete messa a segno da Memphis Depay trasformando il calcio di rigore concesso per fallo di Dvali. Ecco le formazioni ufficiali: OLANDA (3-5-2) – Stekelenburg; Timber, De Vrij, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Wijndal; Weghorst; Depay. Ct.: Frank De Boer. GEORGIA (4-2-3-1) – Loria; Kakabadze, Dvali, Kashia, Giorbelidze; Gvilia, Khocholava; Lobjanidze, Kiteishvili, Aburjania; Zivzivadze. C.t.: Willy Sagnol. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

Eccoci al via della diretta di Olanda Georgia. La nazionale orange si prepara a sfidare la ex repubblica sovietica in un’amichevole che sulla carta non dovrebbe avere storia, anche se chiaramente sappiamo bene che in questi test match può succedere di tutto. Olanda e Georgia non si sono mai incrociate nella loro storia, nemmeno in un girone delle qualificazioni, fossero esse ai Mondiali o agli Europei; sarà una sfida inedita, e allora possiamo ricordare che Willy Sagnol è dallo scorso febbraio il Commissario Tecnico della nazionale georgiana. Lo conosciamo piuttosto bene: per 9 stagioni ha vestito la maglia del Bayern Monaco con cui ha vinto 14 trofei comprese Champions League e Coppa Intercontinentale, ma soprattutto è stato membro della Francia che nel 2001 e 2003 ha portato a casa la Confederations Cup. Non ha invece partecipato alle glorie precedenti, ovvero Mondiale 1998 ed Europeo 2000, perché era ancora giovane e il suo esordio con i Bleus risale al novembre dello stesso 2000: il terzino destro di quella Francia come sappiamo era Lilian Thuram, un centrale che con ottimi risultati veniva dirottato sull’esterno. Ora noi possiamo metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco, perché finalmente ci siamo: la diretta di Olanda Georgia sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

COME ARRIVANO I GEORGIANI

Manca sempre meno al fischio d’inizio previsto per la diretta tra Olanda e Georgia: prima di dare la parola al campo andiamo a vedere però che statistiche curiose le due nazionali vantano, alla vigilia di questo scontro diretto. Partendo dagli Oranje di De Boer, va detto che da quando il Ct è al comando, la nazionale ha raccolto 4 successi, altrettanti pareggi e solo due KO e pure i suo ragazzi hanno segnato almeno due gol solo nelle ultime sei uscite ufficiali. Di contro questa sera ecco una Georgia in condizione, dopo aver superato la Romania solo pochi giorni fa: la squadra biancorossa poi è imbattuta da cinque delle ultime sei trasferte (2 successi e tre pari), nonostante sia stata in svantaggio (a un certo punto della partita), in almeno tre di esse. Ci attenderà oggi una partita davvero interessante. (Agg Michela Colombo)

PROVE GENERALI!

Olanda Georgia, in diretta domenica 6 giugno 2021 alle ore 18.00 presso il De Grolsch Veste di Enschede sarà una sfida valevole come amichevole di preparazione ai prossimi campionati Europei. Verifica Orange dopo un’amichevole pareggiata 2-2 contro la Scozia che ha fornito indicazioni contraddittorie: è arrivata una doppietta di Depay ma la difesa della formazione guidata in panchina da Frank De Boer ha sembrato fare acqua: tante cose da mettere a posto per l’Olanda che torna in un grande torneo internazionale dopo la doppia assenza agli Europei del 2016 e ai Mondiali del 2018.

La Georgia d’altronde arriva dalla grande delusione della mancata qualificazione all’Europeo, persa ai play off contro la Macedonia del Nord: sarebbe stato un approdo storico per i georgiani che battendo mercoledì scorso la Romania in amichevole hanno confermato di essere in uno dei momenti più competitivi nella storia della loro Nazionale, ma che dovranno accontentarsi di stare a guardare durante i campionati d’Europa.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GEORGIA

Le probabili formazioni della sfida tra Olanda e Georgia presso il De Grolsch Veste di Enschede. I padroni di casa allenati da Frank De Boer scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Cillessen; Hateboer, De Vrij, De Ligt, Blind; Van De Beek, De Jong, Wijnaldum; Promes, Depay, Babel. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Willy Sagnol con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Loria; Kakabadze, Khocholava, Kashia, Tabidze; Kvekveskiri, Kankava; Shengelia, Okriashvili, Lobzhanidze; Kvilitaia.

QUOTE E PRONOSTICO

