Diretta Olanda Germania U21/ Streaming video tv: semifinale incerta agli Europei!

DIRETTA OLANDA GERMANIA U21: SEMIFINALE INCERTA!

Olanda Germania U21, che sarà diretta dall’arbitro svizzero Sandro Schärer, va in scena alle ore 21:00 di giovedì 3 giugno: alla MOL Arena Sosto di Szekesfehervar va in scena la seconda semifinale degli Europei Under 21 2021. Altra sfida incerta, con una sorpresa: l’Olanda ha fatto fuori la Francia nei quarti, proseguendo nel suo straordinario percorso e facendo vedere di potersi giocare il titolo, anche se forse nei pronostici della vigilia non era considerata come una delle grandi favorite ha saputo trovare un gioco brillante e i risultati sono dalla sua parte, con una semifinale ora da onorare e provare a vincere.

La Germania era attesa a questo punto degli Europei, ma per qualificarsi nelle migliori quattro ha avuto bisogno dei rigori: piegata la sorprendente Danimarca, adesso la nazionale tedesca sa di avere un’ottima occasione per riprendersi quel titolo che aveva già fatto suo 4 anni fa. Aspettando che la diretta di Olanda Germania U21 prenda il via, valutiamo anche in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita molto attesa.

DIRETTA OLANDA GERMANIA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Olanda Germania U21 non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la seconda semifinale degli Europei Under 21 non viene trasmessa, e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale per seguirla. Consigliamo allora di consultare liberamente il sito www.uefa.com per tutte le informazioni utili, così come le pagine che le due federazioni mettono a disposizione sui social network (in particolare Facebook e Twitter).

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GERMANIA U21

Le scelte di Erwin Van de Looi per Olanda Germania U21 potrebbero ricalcare quelle di lunedì: di sicuro non cambierà la difesa, dunque davanti a Bijlow vedremo Schuurs e Botman con Teze e Malacia sulle corsie laterali (ma Bakker sicuramente si gioca un posto a sinistra). A centrocampo Harroui farà coppia con De Wit (sempre favorito su Ekkelenkamp), ma quest’ultimo può alzare la posizione insieme ai due laterali Stengs e Kadioglu, così da agire in una sorta di 4-1-3-2 lasciando a Justin Kluivert e Boadu l’attacco. È un 4-2-3-1 quello di Stefna Kuntz, che lancia come sempre Baku e Mergim Berisha alle spalle di Nmecha insieme a Wirtz, anche se Burkardt reclama una maglia. In mezzo le scelte dovrebbero riguardare Stach e Maier a comporre la cerniera di protezione della difesa, reparto arretrato nel quale Pieper e Schlotterbeck si dispongono a protezione del portiere Dahmen con due terzini che saranno Vagnoman e Raum, dunque anche qui non dovremmo avere troppe sorprese.

QUOTE E PRONOSTICO

Un pronostico su Olanda Germania U21 è stato tracciato dalle quote dell’agenzia Snai, e dunque possiamo andare a leggere cosa aspettarci. Il segno 1 per la vittoria della nazionale orange vi consentirebbe di guadagnare 2,70 volte quanto messo sul piatto, con l’eventualità del pareggio arriviamo a una vincita corrispondente a 3,15 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo dei giovani tedeschi, vale 2,60 volte l’importo che avrete pensato di investire con questo bookmaker.



