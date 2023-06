DIRETTA OLANDA ITALIA/ Video streaming tv: tra i precedenti, glorioso quello del 2000 (18 giugno 2023)

DIRETTA OLANDA ITALIA: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Olanda Italia, facciamo allora un tuffo nella storia gloriosa di questa partita. Il precedente più glorioso è naturalmente un’altra partita giocata in Olanda nel contesto di una fase finale di una competizione continentale: torniamo allora al 29 giugno 2000 allo stadio Amsterdam ArenA per la leggendaria semifinale di Euro 2000 vinta dall’Italia per 3-1 ai calci di rigore, che per gli Orange furono un incubo: prima gli errori di Frank De Boer (parato) e Patrick Kluivert (sbagliato) durante la partita, poi nella serie finale dei rigori sbagliarono di nuovo De Boer e pure Jaap Stam e Paul Bosvelt.

La rete del solo Kluivert che non evitò agli olandesi la sconfitta nel giorno della massima gloria per il nostro portiere Francesco Toldo, mentre per gli Azzurri segnarono Luigi Di Biagio, Gianluca Pessotto e Francesco Toldo con il memorabile “cucchiaio”. Le trasferte ufficiali in Olanda ci portano bene, perché molto più di recente possiamo ricordare la vittoria 0-1 del 7 settembre 2020 proprio in Nations League con il gol di Nicolò Barella, anche se la ricordiamo pure come la partita del grave infortunio a Nicolò Zaniolo. L’Olanda invece non vince dal netto 3-0 nella fase a gironi di Euro 2008, firmato dai gol di Ruud Van Nistelrooy, Wesley Sneijder e Giovanni Van Bronckhorst. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA OLANDA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Italia viene ovviamente trasmessa dalla televisione di stato, perché è questo l’appuntamento classico con le partite della nostra nazionale: non fa eccezione la finale per il 3° e 4° posto di Nations League, che dunque andrà in onda su Rai Uno (chiaramente in chiaro per tutti) con la possibilità di seguire questo match anche su Sky Sport e anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi. In questo caso basterà visitare il sito di Rai Play oppure installare e attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI OLANDA ITALIA SU RAIPLAY

OLANDA ITALIA: AZZURRI SFAVORITI PER IL TERZO POSTO!

Olanda Italia, in diretta domenica 18 giugno 2023 alle ore 15.00 presso il De Grolsch Veste di Enschede, sarà una sfida valida per la finale per il 3° e 4° posto di Nations League. Sfida di consolazione per le due squadre sconfitte in semifinale. Dopo il pareggio strappato in extremis nei tempi regolamentari, l’Olanda padrona di casa di questa final 4 ha ceduto ai supplementari contro la Croazia, dimostrando lacune difensive che stanno già facendo traballare la panchina di Ronald Koeman.

Non sembra più solidissima neppure la panchina di Roberto Mancini, sconfitta dalla Spagna in semifinale l’Italia non si è ancora ripresa dalla brutta china imboccata dopo l’eliminazione dai Mondiali, considerando anche la sconfitta all’esordio contro l’Inghilterra nelle qualificazioni a Euro 2024. Il 7 ottobre 2020 l’Italia ha vinto di misura in casa degli olandesi, ultimo confronto in casa degli Orange tra le due Nazionali: partita decisa da un gol di Barella.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ITALIA

Le probabili formazioni della diretta Olanda Italia, match che andrà in scena al De Grolsch Veste di Enschede. Per l’Olanda, Ronald Koeman schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong; Malen, Koopmeiners, Simons, Gakpo. Risponderà l’Italia allenata da Roberto Mancini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Meret; Toloi,Buongiorno, Darmian; Di Lorenzo, Frattesi, Verratti, Pellegrini, Spinazzola; Retegui, Gnonto.

OLANDA ITALIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olanda Italia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di qualificazione a Euro 2024. La vittoria dell’Olanda con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

