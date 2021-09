Diretta Italia Olanda/ Streaming video Rai 3: azzurre in semifinale! (Europei)

DIRETTA ITALIA OLANDA: SECONDA SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Olanda Italia, in diretta dalla Stark Arena di Belgrado, è la partita di volley femminile in programma oggi, venerdi 3 settembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.00. Eccoci alla seconda semifinale degli Europei di volley femminile e protagoniste annunziate sono sicuramente le azzurre del Ct Mazzanti, pronte ad agguantare l’ultimo pass che vale la finale per il titolo continentale. Dopo la delusione di Tokyo 2020, le nostre beniamine si sono subito riunite per preparare l’avventura europea e con gran merito ora possono giocarsi il tutto per tutto per il podio finale: il pronostico è a loro favore anche se dovranno sudare.

La diretta tra Olanda e Italia infatti non si annuncia affatto una passeggiata: le oranje con la veterana Laura Dijkema, Anne Buijs e Maret Grouthes come Celeste Play si annunciano come una rivale davvero ostica, difficile da superare. Ma chissà che dirà il campo.

DIRETTA ITALIA OLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Italia è su Rai Tre: la televisione di stato trasmette tutte le partite della nazionale azzurra agli Europei 2021 di volley femminile, dunque sarà ancora una volta un appuntamento in chiaro per tutti con la possibilità di seguire il match anche in mobilità, tramite sito o app di Rai Play. L’alternativa, per i clienti, è quella della piattaforma DAZN: visione in diretta streaming video, oppure utilizzando una smart tv con connessione a internet. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA OLANDA: IL CONTESTO

Prima di dare la parola al campo per la diretta tra Olanda e Italia, attesa semifinale degli Europei di volley femminile, pure ci pare necessario andare a ricordare il cammino fin qui fatto dalle due selezioni, in questo torneo continentale. Cominciamo dunque dalle azzurre, allenate ancora dal ct Mazzanti, che pure durante la fase a gironi davvero non hanno deluso. Inserita nel gruppo C l’Italia ha chiuso il turno preliminare con il primo posto nella classifica, con 5 successi su cinque e pure un solo set concesso alle rivali (nello specifico alla Slovacchia): approdate al tabellone finale pure le azzurre hanno avuto agilmente ragione del Belgio e della Russia, questa sconfitta per 3-0.

E ora sono pronte a dare battaglia contro l’Olanda, che pure ha messo alle spalle un percorso eccezionale. Nel girone D le oranje hanno ben fatto conquistando il secondo posto, solo alle spalle della Turchia: per loro 4 successi e una scola sconfitta (per l’appunto con le turche) e solo 4 set lasciati indietro. Agli ottavi la squadra di Avital Selinger ha meritatamente superato prima la Germania e poi la Svezia: e ora punta a conquistare la finale più importante di questo europei. Vedremo come andrà a finire.



