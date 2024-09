DIRETTA OLANDA ITALIA U18: SECONDO TEST CONTRO GLI ORANGE

La diretta Olanda Italia U18 ci accompagna attraverso la seconda partita amichevole che gli azzurrini giocano contro gli orange: siamo sempre in casa loro, appuntamento alle ore 19:00 di lunedì 9 settembre a soli due giorni dal primo test, che a dire il vero è andato male. Il primo match è andato male: l’Olanda ci ha battuto 2-0 mostrando una superiorità non indifferente, adesso dunque la nazionale di Daniele Franceschini proverà a riscattarsi anche se ovviamente la partita conta il giusto, ma è comunque importante.

Vedremo cosa succederà oggi, noi possiamo ripetere che il compito della nazionale Under 18 è quello di preparare al meglio gli impegni che verranno poi nelle categorie superiori, perché questo gruppo diventerà poi Under 19 e Under 20 e giocherà i grandi tornei, spesso e volentieri negli ultimi tempi abbiamo anche raccolto grandi risultati. Staremo a vedere quello che succederà in campo, per il momento però concentriamoci sulle possibili scelte di formazione da parte del nostro CT andando a leggere nel dettaglio le mosse di campo per la diretta Olanda Italia U18.

OLANDA ITALIA U18 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Olanda Italia U18 non è in programma alcuna messa in onda sui canali tradizionali della nostra televisione: tuttavia il match amichevole potrebbe essere seguibile sul sito ufficiale della Federazione Italiana, all’indirizzo www.figc.it, naturalmente in diretta streaming video, pertanto consigliamo di dare uno sguardo al portale per essere informati sull’eventuale trasmissione dell’amichevole.

DIRETTA OLANDA ITALIA U18: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo dunque a valutare le probabili formazioni per la diretta Olanda Italia U18. Ipotizziamo un 4-3-1-2: in porta Vannucchi, poi una difesa a quattro nella quale i due centrali possono essere Tommaso Rugani e Alessandro De Luca mentre sugli esterni possono agire Cappelletti a destra e Lauricella sull’altro versante del campo, in mezzo invece sono in tanti a poter giocare e magari anche con qualche soluzione intrigante, come Ciardi da mezzala tattica al fianco di Coletta e Lontani che sono due dei nomi potenziali.

Alle spalle dei due attaccanti si candida lo stesso Ciardi, che si gioca il posto con Andrea Orlandi; come opzioni aggiuntiva abbiamo anche Belmonte, che di ruolo fa il laterale alto ma può accentrare la sua posizione e svariare lungo il fronte offensivo, nel quale Castiello, Monaco e Sugamele sono i tre giocatori che Daniele Franceschini ha convocato come centravanti di ruolo, e che dunque potrebbero fare staffetta a tre nel corso di questa amichevole contro i pari età dell’Olanda. Staremo a vedere…