DIRETTA OLANDA MALTA: PARTITA SENZA STORIA!

Per la diretta Olanda Malta saremo all’Euroborg di Groningen, a partire dalle ore 20:45 di martedì 10 giugno: si gioca qui per la quarta giornata del girone G delle qualificazioni Mondiali 2026, una partita che francamente appare come scontata perché è netto il divario tra le due nazionali. L’Olanda ha finora giocato un solo match, essendo impegnata nei quarti di Nations League lo scorso marzo: pronti via ha vinto in Finlandia minacciando così di andare a prendersi il primo posto e la qualificazione diretta ai Mondiali, tecnicamente se la giocherà con la Polonia sapendo però di avere parecchio di più.

Malta verosimilmente avrà come obiettivo quello di evitare l’ultimo posto in classifica, in questo caso è in competizione con la Lituania e proprio pochi giorni fa è arrivato un pareggio casalingo contro i baltici, per una nazionale che non è ancora riuscita a trovare il primo gol nel percorso. Ci approcciamo dunque alla diretta Olanda Malta con una considerazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due CT nella partita di Groningen, prendiamoci come di consueto il nostro tempo per leggere insieme le probabili formazioni di questo match all’Euroborg.

OLANDA MALTA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile una diretta tv di Olanda Malta, né del resto la partita delle qualificazioni Mondiali 2026 si potrà seguire in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA MALTA

Turnover per Ronald Koeman nella diretta Olanda Malta? Del tutto possibile: a partire dal portiere che può essere Scherpen passando a una difesa nella quale De Vrij e Van de Ven possono fare i centrali, con Geertruida e Hato che tornerebbero utili per essere i terzini. A centrocampo occhio a Wieffer e al rientro di Xavi Simons, da capire il modulo nel quale anche Justin Kluivert potrebbe essere un titolare, poi davanti ci sono Malen e Lang per le corsie esterne con Weghorst che potrebbe rappresentare un centravanti di ruolo, anche se Depay è nuovamente andato a segno.

Emilio De Leo imposta Malta con il 4-2-3-1: possiamo pensare che in questo caso la squadra sia molto simile a quella che ha pareggiato contro la Lituania, e allora ecco Zach Muscat e Camenzuli da esterni bassi lasciando a Carragher e Enrico Pepe la zona centrale a protezione di Bonello, che sarà il portiere. Avremo poi la zona di centrocampo presidiata dal capitano Guillaumer e da Satariano; davanti a loro Teuma fa il trequartista centrale con Jodi Jones e Joseph Mbong laterali, davanti a tutti ecco Paul Mbong. Come possibili alternative possiamo pensare a Ewurum alle spalle del centravanti e a Corbalan a presidiare la fascia destra alta, vedremo se De Leo avrà intenzione di scompaginare le carte.

OLANDA MALTA: QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente la diretta Olanda Malta porta con sé delle quote che sono favorevolissime agli orange: la Snai ha indicato nel segno 1 per la vittoria della nazionale di casa una vincita pari a 1,01 volte quanto messo sul piatto. Già il valore sul pareggio – segno X – è altissimo ad equivale a 20,00 volte l’importo investito, il successo di Malta regolato dal segno 2 sarebbe il vero jackpot, perché in questo caso il vostro guadagno corrisponderebbe addirittura a 30,00 volte la vostra giocata sulla partita.