Diretta Olanda Polonia/ Streaming video e tv: ad Amsterdam torna la Nations League

Olanda Polonia sarà la prima sfida della nuova edizione della UEFA Nations League che le due Nazionali disputeranno alle ore 20:45 di venerdì 4 settembre, presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Si torna in campo dopo il lockdown che ha messo da parte le attività delle nazionali di calcio. La priorità per FIFA e UEFA era portare a compimento i campionati e le competizioni internazionali per club, e questo ha portato anche al rinvio di Euro 2020. Ora si ricomincia con la Nations League, per il momento da disputare a porte chiuse.

Gli orange cercheranno di far valere il loro status di favoriti e un buon feeling con la competizione, considerando che la passata edizione, la prima in assoluto, è stata persa dall’Olanda solo nella finalissima contro il Portogallo.

La Polonia si presenterà all’appuntamento senza la sua punta di diamante, il bomber Robert Lewandowski freschissimo di Champions League conquistata con il Bayern Monaco, e dunque ancora in vacanza. La Nazionale polacca negli ultimi mesi si è dimostrata comunque molto competitiva, conquistando agevolmente la qualificazione a Euro 2020.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Polonia non sarà trasmessa da Mediaset, che detiene i diritti della UEFA Nations League ma non trasmetterà questo incontro, considerando la contemporaneità del match con l’Italia. Nei prossimi giorni saranno trasmessi questi match: Germania-Spagna: giovedì 3 settembre, ore 20.45, Italia 1. Portogallo-Croazia: sabato 5 settembre, ore 20.45, Canale 20. Svizzera-Germania: domenica 6 settembre 2020, ore 20.45, Canale 20. Francia-Croazia: martedì 8 settembre, ore 20.45, Italia 1.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA POLONIA

Queste le probabili formazioni della sfida di UEFA Nations League tra Olanda e Polonia che andrà in scena presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam, venerdì 4 settembre 2020 alle ore 20.45. L’Olanda sarà schierata da Dwight Lodeweges, ct “ad interim” degli orange dopo il passaggio di Ronald Koeman al Barcellona, con un 4-3-3 messo in campo con Cillessen tra i pali, una linea difensiva a quattro composta da destra a sinistra da Veltman, De Ligt, Van Dijk e Hateboer. A centrocampo terzetto titolare con Van de Beek, Frenkie De Jong e Wijnaldum, mentre il tridente offensivo arancione sarà composto da Babel, Promes e Luuk De Jong.

Risponderà la Polonia allenata dal CT Jerzy Brzęczek con un 4-4-1-1 con Szczęsny in porta, Bereszyński esterno destro di difesa e Kędziora impiegato sulla fascia opposta, mentre i due centrali della retroguardia saranno Bednarek e Glil. A centrocampo, Grosicki e Szymański saranno gli esterni laterali rispettivamente a destra e a sinistra, con Góralski e Krychowiak impiegati come centrali, mentre Zieliński agirà da trequartista alle spalle di Milik.

