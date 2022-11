Diretta Olanda Qatar/ Streaming video Rai 1: autostrada orange! (Mondiali 2022)

DIRETTA OLANDA QATAR: ORANGE PER GLI OTTAVI!

Olanda Qatar, che è in diretta dallo stadio Al Bayt di Al Khor, si gioca alle ore 16:00 di martedì 29 novembre: nell’ultima giornata del gruppo A ai Mondiali 2022 gli orange vanno alla ricerca di un posto negli ottavi di finale, forti dei loro 4 punti (dopo aver pareggiato contro l’Ecuador) e del fatto di essere nettamente superiori ai padroni di casa. L’Olanda addirittura potrebbe qualificarsi anche perdendo, a patto che non lo faccia in maniera netta (e soprattutto il Senegal dovrebbe vincere la sua partita): dunque parte da un’ottima situazione e spera chiaramente di non andare incontro a un flop, perché bisogna anche vincere il girone.

Il Qatar è entrato nella storia dalla parte sbagliata: non era mai successo che una nazionale ospitante ai Mondiali diventasse la prima eliminata in ordine cronologico, è solo la seconda a non superare il girone e per il momento ha perso due volte segnando un gol a fronte di cinque subiti. Nella diretta di Olanda Qatar andrà alla ricerca se non altro di un risultato da incorniciare, per quanto inutile; mentre noi aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare la nostra consueta valutazione sulle scelte che saranno operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA OLANDA QATAR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Qatar viene fornita dalla televisione di stato: sappiamo bene infatti che i diritti per trasmettere le partite dei Mondiali 2022 sono stati acquistati dalla Rai, in questo caso l’appuntamento è su Rai Uno che naturalmente è disponibile anche in alta definizione. Come sempre poi l’emittente vi permetterà di seguire Olanda Qatar in questione anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO OLANDA QATAR SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA QATAR

Solito 3-4-1-2 per Louis Van Gaal nella diretta Olanda Qatar: il CT degli orange potrebbe lasciare in panchina De Ligt che è diffidato, ma lo ha fatto riposare anche contro l’Ecuador e dunque la cosa è da vedere, sulla carta De Vrij potrebbe sostituire Timber affiancando Van Dijk e Aké (davanti a Noppert) con le due ali che ancora una volta sarebbero coperte da Dumfries e Daley Blind. A centrocampo Frenkie De Jong dovrebbe essere confermato, poi potrebbe esserci un posto da titolare per De Roon – che se la gioca con Koopmeiners – davanti invece dipende da Gakpo che può giocare trequartista o affiancare Bergwijn, sperano anche Berghuis, Klaassen e Depay.

Per quanto riguarda il Qatar è davvero complesso stabilire se Félix Sanchez Bas voglia riproporre i titolari o fare turnover: propendiamo per una formazione che ricalchi quella che ha perso contro il Senegal, quindi Barsham tra i pali con i tre centrali che sarebbero Pedro Miguel, Khoukhi e Hassan lasciando Mohammed e Ahmed sulle corsie laterali. In mezzo al campo Al Haydos sarebbe nuovamente il regista con libertà di movimenti, sulle mezzali agirebbero invece Madibo e Boudiaf; poi il tandem offensivo che sarebbe composto da Afif e Almoez Ali, qui a giocarsela e Mohammed Muntari andato in gol contro il Senegal.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Olanda Qatar, partita valida per il gruppo A dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria degli orange vi permetterebbe di guadagnare 1,20 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 6,25 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo dei padroni di casa, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 15,00 volte la vostra giocata sulla partita.











