Diretta Olanda Repubblica Ceca/ Streaming video tv: ottavo scontato? (Europei 2020)

Olanda Repubblica Ceca, in diretta dalla Ferenc Puskas Arena di Budapest, si gioca alle ore 18:00 di domenica 27 giugno: è il terzo ottavo di finale agli Europei 2020, una partita che – possiamo dirlo subito – incrocerà poi il match tra Galles e Danimarca. Gli orange ci arrivano a punteggio pieno, forti delle tre vittorie raccolte nel gruppo C: gli avversari non erano irresistibili ma la sensazione è che la nazionale di Frank De Boer sia cresciuta partita dopo partita, e sicuramente tra le big è una di quelle che hanno maggiormente convinto, e che parte favorita anche nel match di oggi.

La Repubblica Ceca si è qualificata agli ottavi tra le migliori terze; sconfitta dall’Inghilterra nell’ultima gara del gruppo D, ha fatto fruttare i due gol segnati alla Scozia per continuare la sua avventura agli Europei 2020, e adesso spera che in partita secca possa tenere contro una nazionale superiore e fare il colpo. Le possibilità ci sono; ora noi possiamo aspettare la diretta di Olanda Repubblica Ceca provando a ipotizzare in che modo i due Commissari Tecnici manderanno in campo le loro squadre, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA OLANDA REPUBBLICA CECA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Repubblica Ceca sarà disponibile soltanto per gli abbonati alla televisione satellitare, non essendo uno dei match trasmessi dalla Rai: dunque l’appuntamento per i clienti è sul canale Sky Sport Uno (numero 2021 del decoder) e come sempre ci sarà l’alternativa della diretta streaming video, grazie al servizio fornito dalla stessa emittente tramite l’applicazione Sky Go, riservata anche questa ai clienti e attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA REPUBBLICA CECA

Per Olanda Repubblica Ceca Frank De Boer non rinuncia al 5-3-2, che poi sarebbe un 3-5-2 visto che gli esterni alzano molto la loro posizione. Sembrano fatte anche le scelte: in porta ci sarà Stekelenburg, davanti a lui difesa guidata da De Ligt con De Vrij e Daley Blind ai lati, poi sugli esterni arriverà la corsa di Dumfries (già due gol agli Europei 2020) e Van Aanholt. In mezzo al campo la regia se la dividono in tre: Frenkie De Jong il vero playmaker, De Roon e Wijnaldum a supporto e pronti a lanciare Depay e Weghorst, che saranno i due attaccanti. Nella Repubblica Ceca è squalificato Boril: a sinistra Jaroslav Silhavy può far giocare Kaderabek o Mateju, confermando Coufal a destra con Celustka e Kalas a protezione di Vaclik. Per il resto, è tutto invariato: Soucek e Holes saranno i due mediani in mezzo al campo, capitan Darida sulla trequarti sarà stretto tra Masopust e Jankto che supporteranno Schick, autore di tutti i 3 gol segnati dalla sua nazionale agli Europei 2020.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Olanda Repubblica Ceca possiamo avvalerci delle quote che sono state emesse dall’agenzia Snai: in questa partita degli Europei 2020 il segno 1 che identifica la vittoria degli orange, formalmente padroni di casa, vale 1,65 volte la somma puntata, mentre per l’eventualità del pareggio (segno X) siamo a una vincita che ammonta a 3,80 volte l’importo investito. L’affermazione dei cechi, per cui bisognerà puntare sul segno 2, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,25 volte la vostra giocata.



