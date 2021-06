Diretta Olanda Scozia/ Streaming video tv: bella amichevole in campo neutro

DIRETTA OLANDA SCOZIA: ATTESA PER GLI ORANGE!

Olanda Scozia è in diretta dall’Estadio Algarve di Faro: siamo dunque in Portogallo per questa amichevole internazionale che si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 2 giugno. Scopriremo due delle nazionali che saranno protagoniste agli imminenti Europei 2020: la grande attesa è soprattutto per gli Orange, che dopo anni difficili sembrano aver ripreso il filo del discorso e ora puntano al bersaglio grosso, sapendo di avere una nidiata di talenti dalla quale ripartire, anche se Frank De Boer ha dovuto operare scelte dolorose.

La Scozia vuole sorprendere: nelle fasi finali dei grandi tornei ha combinato sempre poco e certamente non parte con i favori del pronostico, ma almeno superare il girone potrebbe essere alla portata giocando partite gagliarde e di spessore. Aspettando che la diretta di Olanda Scozia prenda il via, proviamo ora a fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA OLANDA SCOZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Scozia non sarà disponibile: la partita amichevoli non sarà trasmessa sui nostri canali salvo variazioni di palinsesto, e dunque non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguirla. Consigliamo, per avere le informazioni utili sulle due nazionali, di consultare liberamente le pagine ufficiali che sono presenti sui social network, fornite dalle due federazioni che le mettono a disposizione su Facebook e Twitter – in particolare – ma, per esempio, anche attraverso le storie e i post di Instagram.

DIRETTA OLANDA SCOZIA: RISULTATI E CONTESTO

Potrebbe essere un 4-2-3-1 quello di De Boer per Olanda Scozia: davanti al portiere Krul (Cillessen è risultato positivo e salterà gli Europei) si sistemano De Ligt e De Vrij, mentre Dumfries e Daley Blind possono essere i terzini di spinta. Grande qualità in mezzo al campo e imbarazzo della scelta, potrebbero giocare Frenkie De Jong e Klaassen con Wijnaldum che sarebbe avanzato a destra nella linea dei trequartisti facendo coppia con Van de Beek, a sinistra a quel punto ci sarebbe Depay e resterebbe il ruolo di prima punta, con Luuk De Jong pronto a giocarsela con Weghorst reduce da una grande stagione. La Scozia di Steve Clarke adotta un 3-1-4-2: potremmo avere Hanley, Hendry e Tierney schierati davanti al portiere Gordon, con McTominay che si piazzerebbe a fare da schermo di centrocampo e il supporto di McGregor e McGinn che avanzerebbero il loro raggio d’azione. Sulle corsie laterali, spingendo molto, ecco O’Donnell e Robertson; davanti avremo il tandem formato da Dykes e Adams.



