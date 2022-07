DIRETTA/ Olanda Svezia donne video streaming tv: tanti titoli in bacheca

DIRETTA OLANDA SVEZIA DONNE: NELLA STORIA

Verso la diretta di Olanda Svezia donne, dobbiamo naturalmente sottolineare che queste due Nazionali sono tra le big del calcio femminile a livello internazionale. L’Olanda è campionessa d’Europa in carica grazie al trionfo del 2017, in precedenza è da evidenziare il terzo posto del 2009, in quella che era tuttavia la prima partecipazione alla fase finale degli Europei. In effetti la nobiltà dell’Olanda è recente: due partecipazioni ai Mondiali nel 2015 e nel 2019, ma tre anni fa ci fu il secondo posto con la finale persa contro gli Usa, alle Olimpiadi debutto a Tokyo 2020 e subito quinto posto.

Per la Svezia la tradizione è molto più ampia: otto presenze su otto alle fasi finali dei Mondiali, con il secondo posto del 2003 e tre terzi posti nel 1991, 2011 e 2019; sette partecipazioni su sette al torneo olimpico di calcio femminile, con il quarto posto ad Atene 2004 e poi due argenti a Rio de Janeiro 2016 e l’anno scorso a Tokyo; agli Europei il trionfo del 1984 (prima edizione) e poi tre secondi posti nel 1987, 1995 e 2001 più quattro terzi posti nel 1989, 1997, 2005 e 2013. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA OLANDA SVEZIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Svezia donne sarà garantita sia su Sky Sport Uno, canale numero 201 del decoder satellitare, sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Per la diretta streaming video, nel primo caso sarà a disposizione l’applicazione Sky Go (logicamente riservata agli abbonati) mentre nel secondo bisognerà visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app.

PARTITA COMBATTUTA!

Olanda Svezia, in diretta venerdì 9 luglio 2022 alle ore 21.00 presso Bramall Lane a Sheffield sarà una sfida valevole per la prima giornata degli Europei femminili. Esordio per due formazioni molto attese nel quadro della rassegna continentale: l’Olanda si sta approcciando bene alla competizione con le vittorie contro Bielorussia e Finlandia che hanno messo in luce la qualità del gruppo orange, che si presenta all’appuntamento con il ruolo di campione in carica, avendo interrotto il dominio della Germania nell’ultima edizione del 2017.

Le svedesi sono arrivate sul podio per l’ultima volta nel 2013 e hanno vinto la competizione in una sola occasione, nel 1984, con la tradizione del calcio femminile nordico che impone comunque di tenere in alta considerazione il gruppo svedese. Che nell’ultima amichevole ha ottenuto un’importante vittoria per 3-1 contro il Brasile, a riprova della qualità della squadra. Ultimo precedente la semifinale Mondiale del 2019, la spuntò l’Olanda ai calci di rigore prima della sconfitta nella finalissima contro gli Stati Uniti.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA SVEZIA

Le probabili formazioni della diretta Olanda Svezia femminile, match che andrà in scena a Bramall Lane a Sheffield. Per l’Olanda, Mark Parsons schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Van Veenendaal; Wilms, Van der Gragt, Nouwen, Janssen; Groenen, Pelova, Spitse; Roord, Miedema, Martens. Risponderà la Svezia allenata da Peter Gerhardsson con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Lindahl; Glas, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Jakobsson, Angeldal, Bjorn, Rolfo; Asllani, Hurtig.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olanda Svezia degli Europei femminili, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Olanda con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Svezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











