Allo Stadion 1. Fc Tatrano di Presov martedì 18 giugno alle ore 18:00, va in scena la diretta Olanda Ucraina, una sfida da dentro o fuori tra due squadre ancora in corsa per i quarti di finale degli Europei Under 21. Con i Paesi Bassi che sono chiamati a vincere per non dire addio alla competizione, e con l’Ucraina che potrebbe anche accontentarsi di un pareggio per proseguire il proprio cammino.

Gli olandesi, sorprendentemente vista la squadra ricca di talento, non hanno ancora ottenuto una vittoria in questo torneo, raccogliendo appena 1 pareggio e 1 sconfitta. Ora devono riscattare il pesante 2-1 subito contro la Danimarca domenica, che ha interrotto una striscia di 24 partite da imbattuti tra qualificazioni e fasi finali dell’Europeo.

Servirà non solo battere l’Ucraina per gli orange, ma anche guardare al risultato della Finlandia, per un’eventuale questione di differenza reti. Il cammino dell’Ucraina è più lineare: con tre punti all’attivo e una buona differenza reti, anche un pareggio potrebbe bastare per il passaggio del turno. Gli Orange si affidano a Ernest Poku per sperare nella qualificazione, già decisivo all’esordio, oltre al figlio d’arte van Bommel.