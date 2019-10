Diretta Olbia Albinoleffe/ Streaming video tv: quote, sardi favoriti (Serie C)

Olbia Albinoleffe viene diretta dal signor Marco Emmanuele, si gioca mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Nespoli di Olbia e sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. Si è allungato a 8 partite il digiuno di vittorie da parte dei sardi in campionato, con 2 soli punti conquistati in quest’ultimo periodo. Uno proprio nell’ultimo impegno contro il Gozzano, uno 0-0 di certo non esaltante ma che ha permesso all’Olbia di tornare a muovere la classifica. Così come ha fatto l’Albinoleffe, che a sua volta dopo tre sconfitte consecutive ha avuto un sussulto importante battendo in casa il Lecco 2-0 ed allontanandosi dalla zona pericolante della classifica, portandosi a +4 dall’Olbia al momento da sola al quartultimo posto.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olbia Albinoleffe, mercoledì 23 ottobre 2019, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali disponibili in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Elevensports trasmetterà in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite la sua applicazione per gli abbonati che si collegheranno tramite smart tv, tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Olbia Albinoleffe, mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Nespoli di Olbia, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C nel girone A, che si svolgerà in un turno infrasettimanale. I padroni di casa dell’Olbia, guidati in panchina da Luca Raineri, schiereranno un 4-3-3: Crosta, Pisano, Gozzi, La Rosa, Pitzalis, Lella (80’ Verde), Muroni, Biancu, Vallocchia, Ogunseye, Doratiotto. Risponderà l’Albinoleffe guidato in panchina da Marco Zaffaroni schierato con un 3-5-2: Savini; Mondonico, Gavazzi, Canestrelli; Gelli, Genevier, Giorgione, Ruffini, Gusu; Galeandro, Ravasio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Olbia e Albinoleffe, l’agenzia Snai concede i favori del pronostico alla squadra di casa. Vittoria interna quotata 2.50, quota per l’eventuale pareggio fissata a 2.95 mentre la possibilità di un successo esterno viene quotata 2.85. Per quanto concerne i gol complessivamente realizzati nel corso del match dalle due squadre, quota per l’over 2.5 fissata a 2.40, mentre la quota per l’under 2.5 viene proposta a 1.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA